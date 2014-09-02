Synchronisationsprobleme in OneDrive beheben

Lösung: Was auch immer Sie versuchen, manchmal harzt es mit dem Synchronisieren Ihrer Daten auf OneDrive. Entweder wird gar nichts synchronisiert oder es klappt nur in eine Richtung – oder es bleiben Teile der abzugleichenden Daten auf der Strecke.

1. App-Neustart: Vielleicht hilft ein Neustart der OneDrive-Anwendung. Hierzu tippen oder klicken Sie im Systemtray (unten rechts) aufs OneDrive-Symbol mit den zwei Wolken. Gehen Sie zu Beenden. Bestätigen Sie allfällige Rückfragen. Nun gehts zum Startmenü, tippen Sie OneDrive ein und starten Sie die gefundene Anwendung.

2. Kein gleichzeitiges Bearbeiten: Es kann vorkommen, dass nur bestimmte Dateien oder Ordner nicht synchronisiert werden oder dass OneDrive meldet, es sei bereits eine Datei oder ein Ordner gleichen Namens vorhanden. Stellen Sie sicher, dass Sie die Datei oder den Ordner nicht auf einem anderen Gerät in Bearbeitung haben. Im Zweifelsfall benennen Sie das Objekt um und vergleichen später die Versionen, um zu entscheiden, welche Sie behalten wollen.

3. Mehrere Einschränkungen:

- Dateigrösse: Dateien auf OneDrive dürfen die Grösse von 2 Gigabyte nicht überschreiten.

- Verbotene Zeichen: Es gelten bei OneDrive auch dieselben bzw. ähnliche Einschränkungen punkto Dateinamen wie unter Windows selbst. Dateien und Ordner dürfen im Namen keines dieser Zeichen enthalten: / \ < > : * " ? |

- Gerätenamen: Ausserdem gibts Objektnamen, die als Ganzes fürs System reserviert sind. So darf eine Datei nicht «LPT1» heissen, weil das die systemeigene Bezeichnung für einen Druckeranschluss ist. Reserviert – und deshalb als Ordner- und Dateinamen nicht erlaubt – sind die folgenden Namen: AUX, PRN, NUL, CON, COM0, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT0, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9

Es macht aber nichts, wenn einer der erwähnten Namen nur ein Teil des Datei- oder Ordnernamens ausmacht. So wären etwa «La Chaux-de-Fonds.jpg» oder «ReparaturLPT1.docx» kein Problem, obwohl «aux» oder «LPT1» darin vorkommen. Es gibt nur Probleme, wenn der ganze Datei- oder Ordnername einem solchen, für Geräte reservierten Namen entspricht.

- Pfadlänge: Der Pfad zur Datei darf inklusive Dateinamen und Endung höchstens 254 Zeichen lang sein. Zum Pfad zählen sämtliche Ordner- und Unterordnernamen, Backslashes, der Dateiname vor dem Punkt, der Punkt selbst sowie die Endung. Im Prinzip reichen 254 Zeichen sehr weit. Das da sind zum Beispiel (ohne die Anführungszeichen) 137 Zeichen:

«C:\Benutzer\Hansruedi Hugentobler\Meine Daten\Meine Fotos\Ferien in Appenzell-Innerrhoden Frühling 2014\Ausflug zur Käserei Bild 0001.jpg»

Aber es gibt besonders bei Dateinamen einen Spezialfall, der für extrem lange Dateinamen sorgt: Weblinks! Wenn Sie aus dem Webbrowser heraus eine Webadresse auf den Desktop oder in einen Ordner ziehen, dann verwendet Windows für deren Dateinamen den vollständigen «Title»-Tag der Webseite. Und der kann je nach Webseite recht lang sein. Kürzen Sie also in solchen Fällen die Dateinamen. Halten Sie die Ordnernamen kurz und bündig und die Ordnerstruktur so «flach» wie möglich.

4. Platzprobleme: Wenn der Platz auf OneDrive nicht reicht, müssen Sie welchen dazumieten oder nicht benötigte Dateien löschen. Es kann auch der Fall eintreten, dass Sie auf der lokalen Festplatte zu wenig Platz haben. Prüfen Sie also immer beide Speicherplätze. Entsorgen Sie Daten, die Sie nicht mehr brauchen.

5. Anbieterproblem: Es kann natürlich auch vorkommen, dass Microsoft selbst ein vorübergehendes Problem mit dem Dienst hat. Werfen Sie einen Blick auf diese Webseite: https://status.live.com/detail/skydrive. Die berichtet, ob seitens Microsoft OneDrive-Probleme bestehen.

6. Problembehandlung Windows 8/8.1: Microsoft bietet auf dieser Supportwebseite ein Werkzeug an, das Synchronisierungsprobleme unter Windows 8 und 8.1 aus der Welt schaffen sollte. Direktlink zum Tool: http://go.microsoft.com/?linkid=9835055. Das Tool enthält eine Art Assistent und arbeitet sehr effizient.