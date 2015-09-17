Wenn Ihr Synology-NAS zu langsam ist

Falls dort eine geringere Geschwindigkeit angezeigt wird, liegt die Ursache meist an einem dazwischengeschalteten Router oder Switch, der kein Gigabit-Ethernet unterstützt, oder es werden keine Cat5e-Kabel verwendet. Eine weitere Systembremse: Neu eingerichtete Volumes werden vom Synology-NAS zunächst geprüft. Das dauert eine gewisse Zeit und bremst währenddessen das Tempo der Datenverbindungen aus.

Überprüfen Sie zudem, ob im Hintergrund andere ressourcenintensive Prozesse auf dem NAS laufen. Wechseln Sie dazu im DiskStation Manager in den Ressourcen-Monitor oder in den Bereich Systemsteuerung, Info-Center, Dienst.

Übrigens: Unter www.synology.com/de-de/products/performance finden Sie Synology-Leistungstests zu den einzelnen Geräten. So sehen Sie auf einen Blick, welche Leistungswerte Sie erwarten dürfen.