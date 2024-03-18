Das alles kann Ihr System auf dem PC oder Mac

Alternativen gibt es für unterschiedliche Zwecke. Das einfache Anschauen von Bildern ist bei macOS nicht wirklich ein Problem. Unter Windows gibt es nach wie vor nur eine Galerie-App, die nicht wirklich für Bilder ausserhalb Ihrer Bilddatenbank geeignet ist. Hier bietet sich zum Beispiel das exzellente IrfanView (irfanview.de ) an, Bild 6. Diese App kann nicht nur Bilder anzeigen, sondern bietet auch erstaunlich starke Bearbeitungsmöglichkeiten, ohne dabei kompliziert zu sein. Zudem gehört IrfanView zur guten alten Generation der Apps, die kostenlos verfügbar sind – ohne Haken, ohne Datensammlung, ohne verstecktes Abo.

Als Alternative zur Galerie-App bietet sich in erster Linie Google Fotos an, das noch immer die beste Fotoverwaltungs-App auf dem Markt ist. Allerdings ist die App für Desktop-Systeme nur im Webbrowser verfügbar. Fans richtiger Desktop-Apps haben hier leider das Nachsehen.

Zuletzt gibt es noch Tausende von Bearbeitungs-Apps für Profis und Amateure mit höheren Ansprüchen. Hier sind mit Paint.NET (Windows; getpaint.net) und GIMP (Win/macOS/Linux; gimp.org) zwei sehr starke und kostenlose Apps erhältlich.

Für rund 70 Franken (und oft günstiger im Sale) gibt es das ausgezeichnete Affinity Photo (Win/macOS; affinity.serif.com). Natürlich darf man auch den Branchenführer Photoshop (adobe.ch) nicht vergessen. Das Adobe-Spitzenprodukt erhalten Sie im Foto-Paket zusammen mit Lightroom für verhältnismässig verkraftbare 12 Franken pro Monat.

Musik

Medienwiedergabe

Mac-Standard: Spotlight/Music

Der Windows Media Player ist tot, es lebe die Windows Medienwiedergabe. Microsoft passt sich der modernen Welt an und erkennt: Grosse Mediaplayer sind Geschichte. Der leichtgewichtige Ersatz für den Media Player ist dann aber doch etwas gar mager ausgefallen und kann ausser dem Abspielen von Musik und Videos sowie einer rudimentären Bibliotheksfunktion nicht wirklich viel. Das reicht für das gelegentliche Wiedergeben einer Datei, stösst aber auch schnell an Grenzen. Dass der Name «Medienwiedergabe» klingt wie aus einem Rechtstext, passt dafür auf eine merkwürdige Art sehr schön zu den digitalen Trümmern der MP3-Ära.

iTunes ist tot, es lebe iTunes. Auch Apple spürt Erneuerungsbedarf und hat seine Musik-App unter dem schlichten Namen «Musik» erneuert. Der Konzern versucht weiter, vom Verwaltungskoloss iTunes wegzukommen. Das Erbe der einst grössten Software-Plattform der Welt wiegt aber noch schwer. Auch in der neuen Musik-App sind noch diverse Altlasten von iTunes vorhanden, wenn auch im Hintergrund. Dafür ist Musik eine umfassende App, sowohl fürs Streaming als auch fürs Abspielen lokaler Dateien. Nicht vergessen: kurz in eine MP3-Datei reinhören, geht auch mit Spotlight.

Eine alte Version von Winamp herunterzuladen, ist nicht die beste Idee. Allerdings gibt es einige spannende Alternativen. Die simpelste ist Foobar2000 (foobar2000.org). Dieser einfache und fast endlos anpassbare Musikplayer (für Windows und macOS) ist ideal für gelegentliches Hören und überzeugt mit einem verständlichen Interface und schneller Ladezeit. Soll es doch Streaming sein, ist Spotify (open.spotify.com/intl-de) die offensichtliche Alternative zu Apple. Vorteile gibt es bei der höheren Nutzerzahl und den ausgezeichneten Vorschlägen, die Nachteile liegen bei der schlechten Bezahlung der Künstler, sollte Ihnen das am Herzen liegen.

Amazon Music (music.amazon.de) und Googles YouTube Music (music.youtube.com) sind bekannte Alternativen, wenn auch nicht ganz so populär. Mit Deezer (deezer.com/de) und Tidal (tidal.com) sind zudem zwei alternative Angebote ohne direkten Bezug zu Tech-Riesen verfügbar. Die vier Letztgenannten können funktional aber nicht mit Apple und Spotify mithalten.

Videos

Medienwiedergabe/Clipchamp

Mac-Standard: Spotlight/QuickTime/iMovie

Vom Tod des Windows Media Player hatten wir es schon im letzten Abschnitt. Und auch hier übernimmt der neue Media Player, der auf Deutsch – und so ein Name ist wirklich nur auf Deutsch möglich – Medienwiedergabe heisst. Damit lassen sich Video abspielen und in der Bibliothek anschauen. Und das wars auch schon.

Wer lieber selbst auf einfachem Niveau Videos bearbeitet, trauert wahrscheinlich noch dem Movie Maker nach. Dieser wurde nach einigen Jahren kompletter Absenz durch eine halbherzig entwickelte Editorfunktion

in der Fotos-App ersetzt, die mittlerweile ebenfalls gestrichen wurde. Windows setzt neu auf das kürzlich erworbene Clipchamp als Videoeditor. Wir haben uns die App in der Ausgabe 8/2023 genauer angeschaut (für Abonnenten unter go.pctipp.ch/3249 abrufbar). Der Editor ist nicht schlecht, passt aber als nicht komplett kostenlose Software nicht wirklich als Standard-App ins Betriebssystem.

Mac startet auch hier wieder mit Spotlight: Video anwählen, Leertaste drücken und es läuft. Allerdings unterstützt Spotlight nicht alle Videoformate und kann stellenweise bei längeren Videos ab und an Probleme machen. Dafür hat macOS QuickTime verbaut. Dieser Videoplayer beherrscht die wichtigsten Formate, bietet einfache Steuerungs- und Bearbeitungsfunktionen an und verbraucht dabei kaum Ressourcen. QuickTime ist fester Bestandteil von macOS. Ebenso fest eingebaut ist iMovie. Dieser simple Videoeditor ist zwar ein wenig in die Jahre gekommen, für die einfache Videobearbeitung aber noch immer brauchbar. Wer nur ab und zu mal ein paar Clips aneinanderreiht, kommt damit bestens klar. Anders als Microsoft bei Clipchamp, versucht Apple, auch nicht Geld damit zu scheffeln, sondern überlässt das seinem Profi­produkt Final Cut Pro.

Als Alternative bietet sich für beide Betriebssysteme der beliebte VLC Media Player (videolan.org) an. VLC darf sich vor allem damit schmücken, praktisch jede halbwegs brauchbare Datei abspielen zu können. Sogar mit halb heruntergeladenen Dateien kommt VLC klar. Dazu gibt es nahezu endlose Einstellungsmöglichkeiten, mit denen Sie VLC genau Ihren Wünschen angleichen können.

In Sachen Videobearbeitung und NLEs (Non-Linear-Editors) wird es schnell teuer und komplex. Neben Clipchamp und iMovie ist noch Adobe Premiere Rush (adobe.com) als eher einfache App zu bezeichnen. Adobe Premiere Pro (Win/macOS, Fr. 23.70/Monat) und Final Cut Pro (macOS, Fr. 300.–; apple.com/de/final-cut-pro) sind kostspieliger und vor allem komplizierter. Wer sich nicht vor ein ­wenig Komplexität scheut und knapp bei Kasse ist, sollte sich DaVinci Resolve (Win/macOS; blackmagicdesign.com) anschauen. Dieser NLE ist kostenlos verfügbar und so praktisch vollumfänglich nutzbar. Die Studiolizenz ist mit rund 300 Franken auch nicht allzu teuer und beinhaltet zukünftige Updates.

Zip

im Betriebssystem

Mac-Standard: im Betriebssystem

Sowohl Windows als auch macOS bieten eine rudimentäre Dateikomprimierung direkt im Betriebssystem an. Beide können Dateien über das Rechtsklickmenü in ein Zip-Archiv packen und daraus wieder entpacken. Windows ist dabei etwas weiter als macOS und schafft es, Zip-Dateien zu öffnen und anzuzeigen. Auf dem Mac werden Zip-Dateien beim Doppelklick entpackt.