T9 beim Wählen auf dem iPhone

Seit iOS 18 funktioniert das T9-System auch in der Telefon-­App – ganz so, wie wir es noch aus der ­Vor-iPhone-Ära kennen: Ein Name wird aus dem Adressbuch aufgerufen, indem die Buchstaben unter den Zahlen gedrückt werden.

So wird der Name Bucher theoretisch mit den Zahlen 282437 zusammengetippt. «Theoretisch» deshalb, weil oft schon zwei oder drei Zahlen reichen, um den gewünschten Kontakt anzuzeigen.