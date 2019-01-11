11. Jan 2019
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Tabs wieder öffnen – so gehts!
Einen Browsertab versehentlich zu schliessen – das ist schnell passiert. So können Sie dies schnell rückgängig machen.
Vier Browserfenster, fünfzehn Tabs pro Fenster: Wer so arbeitet, schliesst schnell mal versehentlich den falschen Tab. Statt aber jetzt im Menü nach dem Tab-wieder-öffnen-Befehl zu suchen, machen Sie es einfach folgendermassen:
- Klicken Sie auf das Browserfenster.
- Drücken Sie gleichzeitig Ctrl+Shift+T (bei macOS: Cmd+Shift+T.)
- Voilà, der zuletzt geschlossene Tab ist wieder offen.
Hinweis: Dieser Tipp wurde mit Chrome, Firefox und Edge getestet.
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