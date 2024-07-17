Taskleisten-Verknüpfung lässt sich nicht entfernen

Die Taskleiste ist der beste Platz für Programmverknüpfungen. Denn erstens hat man diese stets in Klickweite und zweitens lassen sich die ersten zehn Verknüpfungen sogar mittels Windowstaste+Ziffer 1 bis 0 ohne Griff zur Maus starten. Manchmal will man allerdings eine Verknüpfung nicht hinzufügen, sondern löschen. Sie klicken mit rechter Maustaste drauf, wählen Von Taskleiste lösen und es passiert: nichts! Die Verknüpfung bleibt einfach da.

Lösung: Sehr häufig wird die Verknüpfung in diesem Fall zwar noch angezeigt, aber wurde vom System eigentlich bereits entfernt. Sie könnten natürlich einfach den Computer neu starten, um das zu prüfen. Aber mit dem Neustart des Explorers gehts viel schneller: Drücken Sie Ctrl+Shift+Esc (Strg+Umschalt+Esc) zum Öffnen des Task-Managers. Machen Sie darin den Task Windows-Explorer ausfindig, klicken Sie mit rechts drauf und wählen Sie Neu starten. Dies beendet den Explorer-Task und startet ihn gleich wieder – sogar ohne Ihre anderen Programme zu schliessen.

Dies baut auch die Taskleiste neu auf. In der Regel stellen Sie jetzt fest, dass die Verknüpfung, die Sie löschen wollten, verschwunden ist.