Tastatur und Maus zwischen Windows- und Linux-PC oder Mac teilen

Wer an mehreren Computern parallel arbeitet, kennt das Problem: Auch wenn es auf dem Schreibtisch genügend Platz für zwei Maus- und Tastatur-Sets hätte, nervt das dauernde Hin- und Herwechseln zwischen Windows- und Linux-Tastatur. Ausserdem möchten Sie vielleicht Texte oder Screenshots zwischen den Systemen kopieren.

Sofern Sie es mit zwei Windows-Computern zu tun haben, können Sie zum kostenlosen Mouse without Borders von Microsoft greifen. Oder zum InputDirector.

Aber was, wenn Sie es mit zwei oder mehr Computern mit verschiedenen Betriebssystemen zu tun haben, etwa mit je einem Windows- und Linux-Notebook? Vielleicht noch mit einem Mac zusätzlich? Vielleicht kennen Sie die kostenpflichtige Anwendung Synergy. Die sollten Sie in Betracht ziehen, falls Sie das Vorhaben in einem Firmennetzwerk umsetzen wollen.

Das Open-Source-Tool Barrier erfüllt jedoch denselben Zweck und steht für Windows, Linux und Mac kostenlos bereit. Die Autorin hats mit Windows 11 und Linux Mint 21.1 (mit Cinnamon-Desktop) ausprobiert.

Vorbereitung & Installation

Finden Sie zunächst heraus, welche IPv4-Adressen die zwei Geräte haben. Unter Windows öffnen Sie eine, tippenein und drücken Sie. Die gesuchte Info finden Sie in der Zeile «IPv4-Adresse».