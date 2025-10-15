Tastentricks fürs Minimieren und Maximieren von Fenstern

Wer ungern zur Maus und lieber zu Tastenkombinationen greift, wird folgende Windows-Tipps nützlich finden. Für mich persönlich ist etwa Windowstaste+Home sehr wichtig:

Nur aktuelles Fenster minimieren: Windowstaste + Abwärts-Pfeil

+ Aktuelles Fenster maximieren: Windowstaste + Aufwärts-Pfeil

+ Alle geöffneten Fenster minimieren: Windowstaste + M

+ Diese Fenster sofort wiederherstellen: Windowstaste + Shift + M

+ + Sofortiger Zugriff auf den Desktop: Windowstaste + D

+ Diese Fenster wiederherstellen: erneut Windowstaste + D

erneut + Alle anderen Fenster minimieren: Windowstaste+Home (lässt das aktuelle Fenster stehen, minimiert aber alle anderen)

Unterschied zwischen Windowstaste+D und Windowstaste+M

Windowstaste+D und Windowstaste+M tun auf den ersten Blick das Gleiche. Dennoch setzt das System die Befehle unterschiedlich um. Windowstaste+M sendet an alle Anwendungen den Minimieren-Befehl. Windowstaste+D hingegen blendet die Fenster aus, damit Sie den Desktop sehen.

Falls Sie die per Windowstaste+D minimierten Fenster wiederherstellen wollen, drücken Sie erneut Windowstaste+D. Bei Windowstaste+M müssen Sie zum Wiederherstellen der so minimierten Fenster noch die Umschalttaste dazunehmen: Windowstaste+Shift+M.

Aber was ist jetzt der Unterschied? Windowstaste+M minimiert nur jene Fenster, die sich im Moment auch wirklich minimieren lassen. Wenn Sie jedoch zum Beispiel ein Word-Fenster mit einer Dialogbox (etwa die Absatzformate) geöffnet haben, bleibt dieses beim Drücken von Windowstaste+M einfach stehen. Anders hingegen mit Windowstaste+D: Das blendet auch dieses Fenster aus.