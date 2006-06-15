Tipps & Tricks
Tausendstelsekunden im Excel addieren
Für das Gebietsschema "Deutsch (Standard)" mit Komma als Dezimaltrennzeichen ist die Lösung einfach: Sie müssen nur ein entsprechendes benutzerdefiniertes Zahlenformat erstellen.
In der Schweiz allerdings ist die Lösung nicht so einfach, weil hier der Punkt als Dezimaltrennzeichen fungiert. Excel interpretiert die Zahl als Text, wenn Sie statt des Kommas einen Punkt eingeben. Dies beruht auf einem Bug von Microsoft, der im Microsoft-Artikel "Zahlenformatierung mm:ss.0 / Ländereinstellung Deutsch(Schweiz)" [1] beschrieben wird.
Wird die Zahl jedoch nicht eingetippt, sondern berechnet, dann interpretiert Excel den Punkt korrekt. Also müssen Sie bei der Eingabe einen kleinen Umweg gehen; hierfür gibt es mehrere Lösungen, eine einfache wäre das getrennte Eingeben der Tausendstel in einer zweiten Zelle:
In Zelle A1 steht die Zeit im Format [h]:mm:ss, in Zelle B1 stehen die Tausendstel als normale Zahl. In Zelle C1 schliesslich werden beide addiert - und Excel stellt das Zahlenformat [h]:mm:ss.000 korrekt dar. Mit der Zahl in C1 können dann weitere Berechnungen durchgeführt werden.
Der Faktor "86400000" ist die Anzahl der Tausendstel Sekunden pro Tag. Er wird so berechnet:
24(Stunden)x60(Minuten)x60(Sekunden)x1000
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