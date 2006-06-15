Tausendstelsekunden im Excel addieren

In der Schweiz allerdings ist die Lösung nicht so einfach, weil hier der Punkt als Dezimaltrennzeichen fungiert. Excel interpretiert die Zahl als Text, wenn Sie statt des Kommas einen Punkt eingeben. Dies beruht auf einem Bug von Microsoft, der im Microsoft-Artikel "Zahlenformatierung mm:ss.0 / Ländereinstellung Deutsch(Schweiz)" [1] beschrieben wird.

Wird die Zahl jedoch nicht eingetippt, sondern berechnet, dann interpretiert Excel den Punkt korrekt. Also müssen Sie bei der Eingabe einen kleinen Umweg gehen; hierfür gibt es mehrere Lösungen, eine einfache wäre das getrennte Eingeben der Tausendstel in einer zweiten Zelle: