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Claudia Maag
18. Feb 2022
Lesedauer 2 Min.

Android-Tipp

Telefonnummer im Signal-Konto ändern – so gehts

Wer eine neue Telefonnummer erhält, muss kein neues Signal-Konto erstellen, sondern kann die Rufnummer ändern und so Chatverläufe und Gruppen behalten.

Jetzt kann man in Signal die Nummer ohne grossen Aufwand ändern

© (Quelle: Signal.org)

Signal bietet nun die Möglichkeit, die Telefonnummer im Signal-Konto zu ändern. Profilinformation, Chats und Gruppen bleiben also erhalten. Wenn jemand seine Telefonnummer auf Signal ändert, wird in aktiven Unterhaltungen mit dieser Person ein Chat-Ereignis angezeigt, das darüber informiert, dass sich die Nummer geändert hat.

Gleiches Smartphone, neue Nummer

Wenn Sie Ihr Smartphone behalten, aber eine neue Nummer verwenden, können Sie diese im Signal-Konto nun so ändern (für Android):

  1. Tippen Sie oben Links auf Ihr Profil-Icon.
  2. In den Einstellungen gehts zum Menüpunkt Konto.
  3. Scrollen Sie ein wenig nach unten.
  4. Unter Konto finden Sie nun Rufnummer ändern. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Smartphone-Bildschirm.

Jetzt ist es relativ einfach, seine Rufnummer in Signal zu ändern

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Falls Sie die alte Nummer behalten, aber ein neues Smartphone haben, können Sie die Ende-zu-Ende-verschlüsselte Gerät-zu-Gerät-Übertragung (auf Android oder iOS) verwenden, um die Kontakte oder Chatverläufe auf das neue Smartphone zu übertragen. Mehr dazu in diesem Signal-Support-Dokument.

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-10-Smartphone und der Signal-Version 5.32.7 durchgeführt.

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