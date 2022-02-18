Android-Tipp
Telefonnummer im Signal-Konto ändern – so gehts
Signal bietet nun die Möglichkeit, die Telefonnummer im Signal-Konto zu ändern. Profilinformation, Chats und Gruppen bleiben also erhalten. Wenn jemand seine Telefonnummer auf Signal ändert, wird in aktiven Unterhaltungen mit dieser Person ein Chat-Ereignis angezeigt, das darüber informiert, dass sich die Nummer geändert hat.
Gleiches Smartphone, neue Nummer
Wenn Sie Ihr Smartphone behalten, aber eine neue Nummer verwenden, können Sie diese im Signal-Konto nun so ändern (für Android):
- Tippen Sie oben Links auf Ihr Profil-Icon.
- In den Einstellungen gehts zum Menüpunkt Konto.
- Scrollen Sie ein wenig nach unten.
- Unter Konto finden Sie nun Rufnummer ändern. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Smartphone-Bildschirm.
Falls Sie die alte Nummer behalten, aber ein neues Smartphone haben, können Sie die Ende-zu-Ende-verschlüsselte Gerät-zu-Gerät-Übertragung (auf Android oder iOS) verwenden, um die Kontakte oder Chatverläufe auf das neue Smartphone zu übertragen. Mehr dazu in diesem Signal-Support-Dokument.
Hinweis: Dies wurde mit einem Android-10-Smartphone und der Signal-Version 5.32.7 durchgeführt.
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