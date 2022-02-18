Telefonnummer im Signal-Konto ändern – so gehts

Signal bietet nun die Möglichkeit, die Telefonnummer im Signal-Konto zu ändern. Profilinformation, Chats und Gruppen bleiben also erhalten. Wenn jemand seine Telefonnummer auf Signal ändert, wird in aktiven Unterhaltungen mit dieser Person ein Chat-Ereignis angezeigt, das darüber informiert, dass sich die Nummer geändert hat.

Gleiches Smartphone, neue Nummer

Wenn Sie Ihr Smartphone behalten, aber eine neue Nummer verwenden, können Sie diese im Signal-Konto nun so ändern (für Android):