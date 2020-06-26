Telegram: Animierte Sticker auf Fotos platzieren

Fotos und Videos lassen sich mit der jüngsten Version des Telegram-Messengers mit animierten Stickern versehen. Das Foto, auf das man quasi einen animierten Sticker «klebt», wird automatisch zu einem GIF.

Wählen Sie einen Chat aus und tippen Sie im Nachrichten-Feld rechts auf das Büroklammer-Symbol. Nachdem Sie ein Bild ausgewählt haben, tippen Sie im unteren Display-Bereich auf das Pinsel-Symbol. Nun wählen Sie das Sticker-Symbol aus und platzieren es auf dem Foto. Tippen Sie auf das Senden-Icon.

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-Smartphone (Android 9.1) und Telegram für Android v6.2.0 durchgeführt.