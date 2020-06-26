26. Jun 2020
Lesedauer 2 Min.
Messenger
Telegram: Animierte Sticker auf Fotos platzieren
Sie können animierte Sticker auf Ihre Fotos oder Videos «kleben» und diese dann verschicken. So gehts.
Fotos und Videos lassen sich mit der jüngsten Version des Telegram-Messengers mit animierten Stickern versehen. Das Foto, auf das man quasi einen animierten Sticker «klebt», wird automatisch zu einem GIF.
- Wählen Sie einen Chat aus und tippen Sie im Nachrichten-Feld rechts auf das Büroklammer-Symbol.
- Nachdem Sie ein Bild ausgewählt haben, tippen Sie im unteren Display-Bereich auf das Pinsel-Symbol.
- Nun wählen Sie das Sticker-Symbol aus und platzieren es auf dem Foto.
- Tippen Sie auf das Senden-Icon.
Hinweis: Dies wurde mit einem Android-Smartphone (Android 9.1) und Telegram für Android v6.2.0 durchgeführt.
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