31. Mai 2019
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Telegram: Mehrere Bilder gleichzeitig weiterleiten
So können Sie mehrere Bilder gleichzeitig an Ihre Kontakte weiterleiten.
Sie können mit dem Messenger Telegram mehrere Bilder gleichzeitig weiterleiten.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellste Version installiert haben.
- Öffnen Sie einen Chat. Tippen Sie etwas länger auf die Bilder, die Sie verschicken möchten. Im oberen Bereich wird eine Ziffer angezeigt, wie viele Sie bereits markiert haben.
- Wenn Sie alle markiert haben, Tippen Sie entweder unten auf Weiterleiten oder oben auf dasselbe Symbol und wählen, an wen die Bilder weitergeleitet werden sollen.
Hinweis: Wir haben dies mit einem Android-Smartphone (Android 9.0.0/EMUI) durchgeführt.
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