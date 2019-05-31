Sie können mit dem Messenger Telegram mehrere Bilder gleichzeitig weiterleiten.

Stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellste Version installiert haben. Öffnen Sie einen Chat. Tippen Sie etwas länger auf die Bilder, die Sie verschicken möchten. Im oberen Bereich wird eine Ziffer angezeigt, wie viele Sie bereits markiert haben. Wenn Sie alle markiert haben, Tippen Sie entweder unten auf Weiterleiten oder oben auf dasselbe Symbol und wählen, an wen die Bilder weitergeleitet werden sollen.

Hinweis: Wir haben dies mit einem Android-Smartphone (Android 9.0.0/EMUI) durchgeführt.