Telegram: Mehrere Nachrichten anheften – so gehts

Mit der aktuellen Version des Messengers Telegram (Android: v7.2.1) können Sie unter anderem neu mehrere Nachrichten in einem Chat anheften.

Öffnen Sie eine Nachricht (oder einen Gruppenchat). Tippen Sie kurz auf eine Textnachricht. Im nun erscheinenden Pop-up-Fenster wählen Sie Anheften. In Gruppen werden Sie gefragt, ob Sie diese Nachricht wirklich für alle Gruppenmitglieder anheften möchten. Sie können die Teilnehmer dann informieren (Auswählen (Häkchen) und erneut Anheften klicken). Nun erscheint oben die angeheftete Nachricht. Bei mehreren angepinnten Meldungen tippen Sie oben auf «Angeheftete Nachricht», um zwischen den Nachrichten zu wechseln. Ausserdem können Sie oben rechts auf das Pin-Symbol tippen, um sich sämtliche angehefteten Nachrichten separat anzeigen zu lassen.

Laut Blog-Eintrag soll dies auch in Einzelchats, namentlich Einkauflisten oder Freundschaftswetten funktionieren.

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-Smartphone (Android 10) durchgeführt.