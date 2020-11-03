Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
3. Nov 2020
Lesedauer 2 Min.

Messenger

Telegram: Mehrere Nachrichten anheften – so gehts

In (Gruppen-)Chats können Sie wichtige Nachrichten anpinnen, um die Übersicht nicht zu verlieren. Sie können einfach zwischen diesen wechseln oder sie in einem separaten Fenster anzeigen lassen.
© (Quelle: Screenshots/PCtipp.ch)

Mit der aktuellen Version des Messengers Telegram (Android: v7.2.1) können Sie unter anderem neu mehrere Nachrichten in einem Chat anheften.

  1. Öffnen Sie eine Nachricht (oder einen Gruppenchat).
  2. Tippen Sie kurz auf eine Textnachricht.
  3. Im nun erscheinenden Pop-up-Fenster wählen Sie Anheften. In Gruppen werden Sie gefragt, ob Sie diese Nachricht wirklich für alle Gruppenmitglieder anheften möchten. Sie können die Teilnehmer dann informieren (Auswählen (Häkchen) und erneut Anheften klicken).
  4. Nun erscheint oben die angeheftete Nachricht.

  5. Bei mehreren angepinnten Meldungen tippen Sie oben auf «Angeheftete Nachricht», um zwischen den Nachrichten zu wechseln.
  6. Ausserdem können Sie oben rechts auf das Pin-Symbol tippen, um sich sämtliche angehefteten Nachrichten separat anzeigen zu lassen.

Laut Blog-Eintrag soll dies auch in Einzelchats, namentlich Einkauflisten oder Freundschaftswetten funktionieren.

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-Smartphone (Android 10) durchgeführt.

Kommentare

Messaging Android Apps Smartphone & Apps
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
IBM und ETH Zürich entwickeln Algorithmen für KI und Quantencomputing
IBM und ETH Zürich treiben die Entwicklung neuer Algorithmen voran, die KI, klassische Datenverarbeitung und Quantencomputing verbinden. In den nächsten zehn Jahren will man damit gemeinsam komplexe Probleme in Wirtschaft und Wissenschaft effizienter lösen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare