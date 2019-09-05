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Claudia Maag
5. Sep 2019
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Telegram: Personen in der Nähe finden

So lokalisieren Sie Ihre Kontakte, die Telegram installiert haben und sich in Ihrer Nähe befinden.

Bei unserem Test mussten wir zuerst das Menü kurz verlassen und erneut zu «Leute in der Nähe»; dann klappte es

© Quelle: cm/PCtipp

Seit dem Telegram-Update auf Version 5.8 (PCtipp berichtete) kann man ortsbezogene Chats anzeigen lassen. So gehts: 

1. Tippen Sie auf das Hamburger-Menü (drei übereinander liegende Querbalken).

2. Wählen Sie Kontakte.

3. Hier findet sich nebst Freunde einladen auch Leute in der Nähe. Tippen Sie auf letzteres.

4. Falls nicht schon aktiviert: Aktivieren Sie die Standortdienste.

Dasselbe funktioniert übrigens auch für Gruppen in der Nähe.

Hinweis: Wir haben dies mit einem Android-Smartphone (Android 9.1.0/EMUI) durchgeführt.

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