5. Sep 2019
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Telegram: Personen in der Nähe finden
So lokalisieren Sie Ihre Kontakte, die Telegram installiert haben und sich in Ihrer Nähe befinden.
Seit dem Telegram-Update auf Version 5.8 (PCtipp berichtete) kann man ortsbezogene Chats anzeigen lassen. So gehts:
1. Tippen Sie auf das Hamburger-Menü (drei übereinander liegende Querbalken).
2. Wählen Sie Kontakte.
3. Hier findet sich nebst Freunde einladen auch Leute in der Nähe. Tippen Sie auf letzteres.
4. Falls nicht schon aktiviert: Aktivieren Sie die Standortdienste.
Dasselbe funktioniert übrigens auch für Gruppen in der Nähe.
Hinweis: Wir haben dies mit einem Android-Smartphone (Android 9.1.0/EMUI) durchgeführt.
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