Telegram: Personen in der Nähe finden

Seit dem Telegram-Update auf Version 5.8 (PCtipp berichtete) kann man ortsbezogene Chats anzeigen lassen. So gehts:

1. Tippen Sie auf das Hamburger-Menü (drei übereinander liegende Querbalken).

2. Wählen Sie Kontakte.

3. Hier findet sich nebst Freunde einladen auch Leute in der Nähe. Tippen Sie auf letzteres.

4. Falls nicht schon aktiviert: Aktivieren Sie die Standortdienste.

Dasselbe funktioniert übrigens auch für Gruppen in der Nähe.

Hinweis: Wir haben dies mit einem Android-Smartphone (Android 9.1.0/EMUI) durchgeführt.