6. Okt 2020
Lesedauer 2 Min.
Messenger
Telegram: Suchfilter verwenden – so gehts
Suchergebnisse können nun beispielsweise nach «Chat», «Medien» oder «Dateien» gefiltert werden.
Mit dem neusten Update hat Telegram unter anderem Suchfilter eingeführt. Sie können nun die Suchergebnisse über neue Tabs nach Typ filtern, beispielsweie Dateien, Medien, Links, Musik etc.
- Tippen Sie oben rechts auf das Lupen-Symbol.
- Nachdem Sie einen Suchbegriff eingegeben haben, können Sie unterhalb z.B. die Registerkarte Chat oder Medien auswählen.
- Ein gelbes Entchen wird angezeigt, wenn unter dem entsprechenden Tab kein Ergebnis für Ihren Suchbegriff gefunden wurde.
Lesen Sie auch unseren Telegram-Einführungs-Artikel.
Kommentare