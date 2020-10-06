Telegram: Suchfilter verwenden – so gehts

Mit dem neusten Update hat Telegram unter anderem Suchfilter eingeführt. Sie können nun die Suchergebnisse über neue Tabs nach Typ filtern, beispielsweie Dateien, Medien, Links, Musik etc.

Tippen Sie oben rechts auf das Lupen-Symbol. Nachdem Sie einen Suchbegriff eingegeben haben, können Sie unterhalb z.B. die Registerkarte Chat oder Medien auswählen. Ein gelbes Entchen wird angezeigt, wenn unter dem entsprechenden Tab kein Ergebnis für Ihren Suchbegriff gefunden wurde.

Wenn Sie das Datum einer Nachricht ungefähr noch wissen, können Sie auch in einem bestimmten Zeitraum suchen. Tippen Sie z.B.oderein. Theoretisch kann man Suchbegriffe auch kombinieren. Telegram nennt im Blog folgendes Beispiel:Bei einem kurzen Test funktionierte dies allerdings (noch) nicht.

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