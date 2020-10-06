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Claudia Maag
6. Okt 2020
Lesedauer 2 Min.

Messenger

Telegram: Suchfilter verwenden – so gehts

Suchergebnisse können nun beispielsweise nach «Chat», «Medien» oder «Dateien» gefiltert werden.

Suchfilter im Telegram-Messenger

© (Quelle: Screenshots/PCtipp.ch)

Mit dem neusten Update hat Telegram unter anderem Suchfilter eingeführt. Sie können nun die Suchergebnisse über neue Tabs nach Typ filtern, beispielsweie Dateien, Medien, Links, Musik etc.

  1. Tippen Sie oben rechts auf das Lupen-Symbol.
  2. Nachdem Sie einen Suchbegriff eingegeben haben, können Sie unterhalb z.B. die Registerkarte Chat oder Medien auswählen.
  3. Ein gelbes Entchen wird angezeigt, wenn unter dem entsprechenden Tab kein Ergebnis für Ihren Suchbegriff gefunden wurde.

Tipp: Wenn Sie das Datum einer Nachricht ungefähr noch wissen, können Sie auch in einem bestimmten Zeitraum suchen. Tippen Sie z.B. 6. Oktober oder Gestern ein. Theoretisch kann man Suchbegriffe auch kombinieren. Telegram nennt im Blog folgendes Beispiel: Nachrichten mit einem Link, die im März 2016 verschickt wurden (...). Bei einem kurzen Test funktionierte dies allerdings (noch) nicht.

Lesen Sie auch unseren Telegram-Einführungs-Artikel.

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