1. Mär 2023
Lesedauer 2 Min.
Schweizer Messenger
TeleGuard: Push-Benachrichtigung für bestimmten Kontakt deaktivieren
Auch beim Schweizer Messenger TeleGuard kann man die Push-Benachrichtigung für einen bestimmten Kontakt bzw. Gruppenchat deaktivieren.
Zum Eindämmen der Benachrichtigungsflut können Sie für bestimmte Kontakte oder Gruppen im TeleGuard-Messenger die Benachrichtigungen ausknipsen.
- Öffnen Sie einen TeleGuard-Chat (oder einen -Gruppenchat).
- Oben rechts sehen Sie ein Drei-Punkte-Symbol.
- Wenn Sie darauf tippen, erscheint ein Pop-up-Menü. Wählen Sie dort Benachrichtigungen aus.
- Bestätigen Sie per Tippen auf Benachrichtigungen Aus.
- Alternativ können Sie oben auf den Namen des Kontakts tippen. In den Kontaktdetails finden Sie bei Mitteilungen einen Schieberegler. Auch hier können Sie die Push-Benachrichtigungen deaktivieren.
Hinweis: Dies wurde mit einem Android-11-Smartphone und der TeleGuard-Version 2.5.0 durchgeführt.
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