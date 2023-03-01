TeleGuard: Push-Benachrichtigung für bestimmten Kontakt deaktivieren

Zum Eindämmen der Benachrichtigungsflut können Sie für bestimmte Kontakte oder Gruppen im TeleGuard-Messenger die Benachrichtigungen ausknipsen.

Öffnen Sie einen TeleGuard-Chat (oder einen -Gruppenchat). Oben rechts sehen Sie ein Drei-Punkte-Symbol. Wenn Sie darauf tippen, erscheint ein Pop-up-Menü. Wählen Sie dort Benachrichtigungen aus. Bestätigen Sie per Tippen auf Benachrichtigungen Aus. Alternativ können Sie oben auf den Namen des Kontakts tippen. In den Kontaktdetails finden Sie bei Mitteilungen einen Schieberegler. Auch hier können Sie die Push-Benachrichtigungen deaktivieren.

Unsere Tipps für TeleGuard finden Sie in diesem Artikel . TeleGuard ist ein Messenger des Schweizer Unternehmens Swisscows AG, welches auch die Swisscows-Suchmaschine betreibt. TeleGuard ist kostenlos sowohl für Android- als auch für iOS -Geräte verfügbar.

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-11-Smartphone und der TeleGuard-Version 2.5.0 durchgeführt.