Test: Apple Batterieladegerät

Hinzu kommt, dass die meisten anderen Ladegeräte für vier Akkus gedacht sind. Oft sind vier Akkus tatsächlich nützlicher als zwei – zum Beispiel bei Blitzgeräten. Aber nicht bei 12 Gamecontrollern, 4 Bluetooth-Mäusen … und so weiter, siehe oben.

Hübsch und klein

Das Apple Batterieladegerät ist am oberen Ende mit einer LED ausgestattet. Sie leuchtet orange, während die Akkus geladen werden und wechselt zu grün, wenn der Ladevorgang im Prinzip abgeschlossen ist. Die LED erlischt ganz, wenn die Batterie randvoll ist. In diesem Zustand verbraucht das Ladegerät gerade einmal 30 Milliwatt – laut Apple ist das ein Zehntel des Industriedurchschnitts. Und zu guter Letzt bedeutet eine blinkende LED, dass mindestens einer der Akkus defekt ist oder dass normale Batterien eingelegt wurden, die sich damit nicht aufladen lassen.

Leider schweigt sich Apple in der offiziellen Beschreibung über die Kapazität aus; laut Messungen von Neugierigen soll sie jedoch bei 1900 mAh liegen.

International tauglich

Auch bei den Netzsteckern bleibt Apple seiner Linie treu. Wie bei den Netzteilen zu den Notebooks oder iOS-Geräten ist auch dieses Ladegerät mit einem «Duckhead» bestückt. Dieser lässt sich abnehmen und durch einen anderen Aufsatz aus dem Reise-Adapterkit ersetzen oder mit einem Gerätekabel verbinden.

Apple verkauft die Akkus selbst leider nicht einzeln. Zwar lassen sich auch die NiMH-Akkus anderer Hersteller laden, aber damit wären wir wieder bei der Design-Frage. Also warum nicht gleich mehrere Ladegeräte kaufen? Mit einem Preis von gerade einmal 29 Franken ist das komplette Set günstiger als andernorts die Akkus ohne Ladegerät. Dafür kann man ein weiteres Netzteil in die Reisetasche stecken oder in einem anderen Zimmer verwenden.