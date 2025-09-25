25. Sep 2025
Lesedauer 2 Min.
Wettbewerb
Teufel Radio 3SIXTY beim PCtipp gewinnen
Machen Sie am Onlinewettbewerb vom PCtipp mit. Aktuell gibt es einen Radio 3SIXTY von Teufel zu gewinnen!
Das RADIO 3SIXTY verbindet die Designsprache klassischer Radios mit moderner Technologie. Bediene es per App, Fernbedienung oder direkt am Gerät. Spiele Musik über DAB+, Internetradio, Amazon Music oder Spotify und erlebe 360-Grad-Sound mit Teufel Dynamore®.
Die Vorteile im Überblick
- Premium Digitalradio mit 1000+ Radiosender über DAB+, Internet oder FM-Empfang und Musik über Amazon Music, Spotify, USB-Playback sowie verlustfrei direkt vom Smartphone
- 360-Grad-Sound dank Dynamore, für besten Klang an jeder Position im Raum, Downfire-Subwoofer für hohe Lautstärken und starken Bass
- Bis zu 150 Speicherplätze: darunter je 30 für UKW & DAB+ , für Podcasts und Internetradio zusammen 30, für Amazon Music (8), Spotify Connect (10)
- Steuerung per Fernbedienung oder Teufel Remote App (iOS/Android) und direkt am Gerät über Drehregler und Stationstasten
- Weckfunktion mit zwei Weckzeiten, starte jeden Tag mit Musik in Teufel Qualität, dimmbares, grosses Farbdisplay informiert über Uhrzeit, Sender, Titel etc.
- AUX-Eingang, Powerbank-Funktion, stabile Teleskopantenne, Auto-Power-On- und Off-Funktion
- Bluetooth für kabellose Übertragung in CD-naher Qualität vom TV-Gerät, Google Play Music, YouTube, Apple Music, Internet-Radio und mehr
Gewinnen Sie einen Radio 3SIXTY im Wert von ca. 300 Franken von Teufel!
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