Teufel Radio 3SIXTY beim PCtipp gewinnen

Das RADIO 3SIXTY verbindet die Designsprache klassischer Radios mit moderner Technologie. Bediene es per App, Fernbedienung oder direkt am Gerät. Spiele Musik über DAB+, Internetradio, Amazon Music oder Spotify und erlebe 360-Grad-Sound mit Teufel Dynamore®.

Die Vorteile im Überblick

Premium Digitalradio mit 1000+ Radiosender über DAB+, Internet oder FM-Empfang und Musik über Amazon Music, Spotify, USB-Playback sowie verlustfrei direkt vom Smartphone

360-Grad-Sound dank Dynamore, für besten Klang an jeder Position im Raum, Downfire-Subwoofer für hohe Lautstärken und starken Bass

Bis zu 150 Speicherplätze: darunter je 30 für UKW & DAB+ , für Podcasts und Internetradio zusammen 30, für Amazon Music (8), Spotify Connect (10)

Steuerung per Fernbedienung oder Teufel Remote App (iOS/Android) und direkt am Gerät über Drehregler und Stationstasten

Weckfunktion mit zwei Weckzeiten, starte jeden Tag mit Musik in Teufel Qualität, dimmbares, grosses Farbdisplay informiert über Uhrzeit, Sender, Titel etc.

AUX-Eingang, Powerbank-Funktion, stabile Teleskopantenne, Auto-Power-On- und Off-Funktion

Bluetooth für kabellose Übertragung in CD-naher Qualität vom TV-Gerät, Google Play Music, YouTube, Apple Music, Internet-Radio und mehr

Gewinnen Sie einen Radio 3SIXTY im Wert von ca. 300 Franken von Teufel!