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Nicole Rey
25. Sep 2025
Lesedauer 2 Min.

Wettbewerb

Teufel Radio 3SIXTY beim PCtipp gewinnen

Machen Sie am Onlinewettbewerb vom PCtipp mit. Aktuell gibt es einen Radio 3SIXTY von Teufel zu gewinnen!
© (Quelle: Teufel)

Das RADIO 3SIXTY verbindet die Designsprache klassischer Radios mit moderner Technologie. Bediene es per App, Fernbedienung oder direkt am Gerät. Spiele Musik über DAB+, Internetradio, Amazon Music oder Spotify und erlebe 360-Grad-Sound mit Teufel Dynamore®.

Zum Wettbewerb

Die Vorteile im Überblick

  • Premium Digitalradio mit 1000+ Radiosender über DAB+, Internet oder FM-Empfang und Musik über Amazon Music, Spotify, USB-Playback sowie verlustfrei direkt vom Smartphone
  • 360-Grad-Sound dank Dynamore, für besten Klang an jeder Position im Raum, Downfire-Subwoofer für hohe Lautstärken und starken Bass
  • Bis zu 150 Speicherplätze: darunter je 30 für UKW & DAB+ , für Podcasts und Internetradio zusammen 30, für Amazon Music (8), Spotify Connect (10)
  • Steuerung per Fernbedienung oder Teufel Remote App (iOS/Android) und direkt am Gerät über Drehregler und Stationstasten
  • Weckfunktion mit zwei Weckzeiten, starte jeden Tag mit Musik in Teufel Qualität, dimmbares, grosses Farbdisplay informiert über Uhrzeit, Sender, Titel etc.
  • AUX-Eingang, Powerbank-Funktion, stabile Teleskopantenne, Auto-Power-On- und Off-Funktion
  • Bluetooth für kabellose Übertragung in CD-naher Qualität vom TV-Gerät, Google Play Music, YouTube, Apple Music, Internet-Radio und mehr

Gewinnen Sie einen Radio 3SIXTY  im Wert von ca. 300 Franken von Teufel!

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