Text automatisch in Pfeil umwandeln - Excel

In Excel rufen Sie dann die AutoKorrektur-Optionen über das Menü EXTRAS auf. Im vorderen Teil tragen Sie nun eine Zeichenkombination oder ein Zeichen ein, dass Sie durch einen Pfeil ersetzen lassen möchten. Im rechten Teil fügen Sie nun den Pfeil mit CTRL+V hinzu, der sich noch immer kopiert in Ihrer Zwischenablage befindet. Als zu ersetzender Text wurde im folgenden Beispiel "xx" gewählt.