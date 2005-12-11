11. Dez 2005
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Text automatisch in Pfeil umwandeln - Excel
Sie beschreiben wunderbar, wie man in Word z.B. aus => einen Pfeil machen kann. Aber wie geht das in Excel? Ich erhalte immer ein è und in der ASCII-Tabelle habe ich den Pfeil nicht gefunden. Bei EXCEL finde ich auch keine Autokorrektur.
Mit dieser Zeichenkombination können Sie in Excel nicht arbeiten, weil das Gleichheitszeichen hier immer eine Formel einleitet. Sie finden einige Pfeile in der Zeichentabelle, die sich bei Windows XP über START/PROGRAMME/ZUBEHÖR/SYSTEMPROGRAMME aufrufen lässt. Suchen Sie sich dort einen Pfeil aus und übernehmen Sie ihn durch kopieren
In Excel rufen Sie dann die AutoKorrektur-Optionen über das Menü EXTRAS auf. Im vorderen Teil tragen Sie nun eine Zeichenkombination oder ein Zeichen ein, dass Sie durch einen Pfeil ersetzen lassen möchten. Im rechten Teil fügen Sie nun den Pfeil mit CTRL+V hinzu, der sich noch immer kopiert in Ihrer Zwischenablage befindet. Als zu ersetzender Text wurde im folgenden Beispiel "xx" gewählt.
Kommentare