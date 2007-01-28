Text um 180° drehen im Excel

Eine zweite Möglichkeit ist die Verwendung der Kamera. Holen Sie sich das Kamera-Symbol auf die Symbolleiste, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Symbolleiste klicken und im Kontextmenü "Anpassen..." auswählen. In der Kategorie "Extras" klicken Sie den Befehl "Kamera" an und ziehen ihn auf eine beliebige Stelle in der Symbolleiste. Das Kamera-Symbol erscheint dort. Markieren Sie nun die Zelle, deren Inhalt gedreht werden soll, und klicken Sie die Kamera an. Jetzt können Sie mit der Maus einen Bereich aufziehen, in diesem Bereich wird ein Foto oder Snapshot des Zellinhaltes als Grafik eingefügt. Diese Grafik kann wie jede Grafik beliebig gedreht werden, so auch um 180°. Das Beste daran: Ändern Sie den Zellinhalt, ändert sich auch die Grafik, sie wird stets mit dem neuen Zellinhalt aktualisiert.

Direkt in einer Zelle kann Text nur bis 90° gedreht werden, daher sind Umwege nötig, um Text im Excel um 180° zu drehen.