Anzeige
Anzeige
Anzeige
ChatGPT Image 3. März 2026, 11_18_22.png
PCtipp Redaktion
28. Jan 2007
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Text um 180° drehen im Excel

Ich sollte ein Tisch-Namensschild erstellen, das – wenn gefaltet – auf der Vorder- und Rückseite den Namen des Teilnehmers trägt. Im Word kann ich dies problemlos mit WordArt erstellen und 180 Grad drehen, damit es gefalzt richtig ist. Wie ist das in einer Excel-Tabelle möglich?
© Quelle: PCtipp.ch

Auch im Excel können Sie WordArt-Elemente einfügen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Symbolleiste und wählen Sie im Kontextmenü "WordArt". Das öffnet die gleichnamige Symbolleiste. Genauso wie im Word können Sie jetzt einen WortArt-Text erstellen und um 180° drehen. Der Nachteil dieser Variante: Den Text, den Sie eingeben, müssen Sie manuell immer wieder neu ändern.

© Quelle: PCtipp.ch

Eine zweite Möglichkeit ist die Verwendung der Kamera. Holen Sie sich das Kamera-Symbol auf die Symbolleiste, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Symbolleiste klicken und im Kontextmenü "Anpassen..." auswählen. In der Kategorie "Extras" klicken Sie den Befehl "Kamera" an und ziehen ihn auf eine beliebige Stelle in der Symbolleiste. Das Kamera-Symbol erscheint dort. Markieren Sie nun die Zelle, deren Inhalt gedreht werden soll, und klicken Sie die Kamera an. Jetzt können Sie mit der Maus einen Bereich aufziehen, in diesem Bereich wird ein Foto oder Snapshot des Zellinhaltes als Grafik eingefügt. Diese Grafik kann wie jede Grafik beliebig gedreht werden, so auch um 180°. Das Beste daran: Ändern Sie den Zellinhalt, ändert sich auch die Grafik, sie wird stets mit dem neuen Zellinhalt aktualisiert.

Direkt in einer Zelle kann Text nur bis 90° gedreht werden, daher sind Umwege nötig, um Text im Excel um 180° zu drehen.

Kommentare

Office Fotografie Zubehör Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren
Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare