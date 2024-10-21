Textausschnitte in Nachrichten zitieren

Doch da ist noch Luft nach oben. Markieren Sie zuerst eine besonders aussagekräftige Textstelle B, damit der Empfänger bereits vor dem Antippen des Links eine Vorstellung davon bekommt, was ihn erwartet. Klicken Sie erst jetzt auf das Teilen-Menü, damit nicht nur die Website in die Nachricht aufgenommen wird, sondern der markierte Text als Zitat vorangestellt wird C. Dieses Prinzip funktioniert auch auf dem iPhone und iPad.