Texte in Excel vergleichen – unter Berücksichtigung der Gross-/Kleinschreibung

Ich möchte gerne in Exceltabellen Texte vergleichen, um damit Schreibübungen für Schüler zu erstellen. Ich habe es mit einer WENN-Formel versucht, «=WENN(Eingabezelle= Kontrollzelle;richtig;falsch). Das funktioniert BEINAHE gut. Aber leider unterscheidet Excel nicht zwischen Gross- und Kleinschreibung. Die Eingabe «Der vater liest die Zeitung» wird als RICHTIG beurteilt, obwohl im Kontrollfeld richtig «Der Vater liest die Zeitung» eingetragen ist. Wie bringe ich Excel den Unterschied zwischen grossen und kleinen Buchstaben bei?

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