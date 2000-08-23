23. Aug 2000
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Texte in Excel vergleichen – unter Berücksichtigung der Gross-/Kleinschreibung
Ich möchte gerne in Exceltabellen Texte vergleichen, um damit Schreibübungen für Schüler zu erstellen. Ich habe es mit einer WENN-Formel versucht, «=WENN(Eingabezelle= Kontrollzelle;richtig;falsch). Das funktioniert BEINAHE gut. Aber leider unterscheidet Excel nicht zwischen Gross- und Kleinschreibung. Die Eingabe «Der vater liest die Zeitung» wird als RICHTIG beurteilt, obwohl im Kontrollfeld richtig «Der Vater liest die Zeitung» eingetragen ist. Wie bringe ich Excel den Unterschied zwischen grossen und kleinen Buchstaben bei?
Verwenden Sie WENN in Kombination mit IDENTISCH. Auf diese Weise wird wirklich nur "Richtig" ausgegeben, wenn die Texte identisch sind.
Allerdings sollten Sie beachten, dass mit dieser Formel bereits ein Leerschlag zuviel das Ergebnis "Falsch" ergibt, da dann der Inhalt der Zellen nicht mehr identisch ist.
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