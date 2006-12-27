Textfeld im Word verankern

Wenn Sie ein Textfeld verankern, ist standardmässig das Verankern am Absatz angegeben. Das heisst, dass das Textfeld nur am Absatz hängt; wird der Absatz verschoben, verschiebt sich das Textfeld. Völlig unabhängig von Elementen auf der Seite machen Sie das Textfeld, indem Sie es an der Seite verankern. Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Rand des Textfeldes und rufen im Kontextmenü "Textfeld formatieren" auf. Klicken Sie im Register "Layout" auf die Schaltfläche "Weitere...". Hier geben Sie die horizontale und vertikale "absolute Position" gemessen von "Seite" an. Stellen Sie sicher, dass das Häkchen bei "Verankern" gesetzt ist und bestätigen Sie das mit "OK". Jetzt wird das Textfeld nicht mehr von anderen Elementen oder von Text auf der Seite verschoben.