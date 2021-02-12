Threema: Gruppe stummschalten

Beim Schweizer Messenger Threema kann eine Gruppe bis zu 256 Teilnehmer umfassen. Bei einer Gruppendiskussion wird man schon mal mit Nachrichten «bombardiert». Wenn man bei jedem Eintrag mit einer Push-Nachricht informiert wird, kann dies ziemlich stören.

Wie bei WhatsApp kann man bei Threema die Gruppenbenachrichtigung individuell steuern. Entweder stellt man die Information komplett ab oder man wählt einen Bitte-nicht-stören-Zeitraum. Die Redaktorin hat es sich unter Android angeschaut, es geht aber auch unter iOS.

Hinweis: Je nach Gerät bzw. Hersteller kann sich das Vorgehen unterscheiden.

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