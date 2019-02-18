18. Feb 2019
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Threema: Textnachrichten zitieren
Sie diskutieren mit einem Familienmitglied oder Freund über den Messenger Threema? So zitieren und kommentieren Sie eine Textnachricht.
Mit dem Messengerdienst Threema funktioniert Text zitieren ähnlich wie beim bekannten und beliebten WhatsApp.
Lösung:
- Öffnen Sie eine Threema-Unterhaltung (Chat).
- Drücken Sie so lange auf die zu zitierende Textnachricht, bis oben das Kontextmenü erscheint.
- Von den angezeigten Optionen wählen Sie nun das Anführungszeichen-Symbol. Kommentieren Sie das Zitat. Tippen Sie dann auf Senden.
- Die zitierte Nachricht erscheint nun am Ende des Chatverlaufs (resp. oberhalb des Texteingabefeldes). Die zitierte Nachricht wird im Chat etwas eingerückt dargestellt.
Hinweis: Wir haben dies mit einem Android-Smartphone (Android 8.0.0) getestet, es sollte aber bei iPhones ähnlich funktionieren. Unter Windows Phone ist diese Funktion laut Threema-Webseite noch nicht verfügbar.
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