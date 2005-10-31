Thunderbird: Automatische Absenderadresse einfügen

Sie können zum automatischen Einfügen einer Absenderadresse im Thunderbird die Möglichkeit des Anhängens einer Signatur verwenden. Schreiben Sie die Absenderadresse in eine Textdatei und speichern Sie diese. Dann rufen Sie im Menü "Extras" die "Konten..." auf und wählen das Konto aus, für das Sie die Absenderadresse benötigen. Haken Sie in den Konten-Einstellungen "Datei als Signatur einfügen" an und wählen Sie die gespeicherte Textdatei aus. Bestätigen Sie das mit "OK". An jede Mail, die Sie verfassen, wird nun der Inhalt der Textdatei angehängt.