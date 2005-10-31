31. Okt 2005
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Thunderbird: Automatische Absenderadresse einfügen
Ich möchte inThunderbird am Ende der Mail automatisch eine Absenderadresse einfügen, kann diese Option aber in den Einstellungen nicht finden. Gibt es dieses Feature nur bei Outlook?
Sie können zum automatischen Einfügen einer Absenderadresse im Thunderbird die Möglichkeit des Anhängens einer Signatur verwenden. Schreiben Sie die Absenderadresse in eine Textdatei und speichern Sie diese. Dann rufen Sie im Menü "Extras" die "Konten..." auf und wählen das Konto aus, für das Sie die Absenderadresse benötigen. Haken Sie in den Konten-Einstellungen "Datei als Signatur einfügen" an und wählen Sie die gespeicherte Textdatei aus. Bestätigen Sie das mit "OK". An jede Mail, die Sie verfassen, wird nun der Inhalt der Textdatei angehängt.
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