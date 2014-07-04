Tipps & Tricks
Thunderbird: Dreispaltige Ansicht verloren
Lösung: Mozilla Thunderbird bietet in den Einstellungen eine Option, die verschiedenen Bereiche in einer dreispaltigen Ansicht anzuzeigen: Ordner, Nachrichtenliste, Inhalt. Klicken Sie aufs «Hamburger»-Menü oben rechts (das mit den drei Querstrichen übereinander). Von dort gehts via Einstellungen zum Fensterlayout. Aktivieren Sie die 3-Spalten-Ansicht.
Damit aber in der dritten Spalte beim Anklicken einer Nachricht tatsächlich deren Inhalt erscheint, ist womöglich noch ein Häkchen nötig. Sie müssen nämlich den Nachrichtenbereich ebenfalls noch aktivieren.
Am schnellsten gehts mit F8. Ebenfalls schnell gehts übers normalerweise verborgene Menü Ansicht (erreichbar mit Alt+A), gefolgt von Fensterlayout/Nachrichtenbereich. Oder übers Hamburger-Menü/Einstellungen/Fensterlayout/Nachrichtenbereich. (PCtipp-Forum)
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