Thunderbird: Dreispaltige Ansicht verloren

Damit aber in der dritten Spalte beim Anklicken einer Nachricht tatsächlich deren Inhalt erscheint, ist womöglich noch ein Häkchen nötig. Sie müssen nämlich den Nachrichtenbereich ebenfalls noch aktivieren.

Am schnellsten gehts mit F8. Ebenfalls schnell gehts übers normalerweise verborgene Menü Ansicht (erreichbar mit Alt+A), gefolgt von Fensterlayout/Nachrichtenbereich. Oder übers Hamburger-Menü/Einstellungen/Fensterlayout/Nachrichtenbereich. (PCtipp-Forum)