Thunderbird: Farbigen Hintergrund beim Weiterleiten und Antworten loswerden

Da hat man einen an sich guten Newsletter erhalten und möchte diesen weiterleiten oder beantworten. Der Absender hat einen rosaroten oder hellgelben Hintergrund verwendet. Aber Sie möchten Ihren eigenen Text gerne auf weissem Hintergrund dazuschreiben; und nicht den hellgelben Hintergrund des Mail- bzw. Newsletterabsenders übernehmen.

In Outlook funktioniert das Ändern des Hintergrunds recht gut, wie gestern in diesem Tipp beschrieben.

Lösung 1: Es gibt Mails, bei denen es in Thunderbird auf die gleiche Weise wie in Outlook klappt, andere wiederum sind etwas hartnäckiger. Sie können es ja mal versuchen. Klicken Sie hinter dem Schriftartfeld aufs zweite kleine Viereck, das für die Hintergrundfarbe steht. Jetzt können Sie via Farbe auswählen zum Beispiel zu Weiss greifen, anschliessend erhält die Mail einen weissen Hintergrund. Eigentlich fast genau wie in Outlook.