Thunderbird: HTML-Nachrichten als reinen Text darstellen

Im Thunderbird [1] ist das sehr einfach zu bewerkstelligen.

Rufen Sie das Menü "Ansicht" auf.

Dort finden Sie den Menüpunkt "Nachrichtentext".

Wählen Sie diesen Punkt aus, erscheinen drei Optionen, "Original HTML", "Vereinfachtes HTML" und "Reiner Text".

Klicken Sie auf "Reiner Text".