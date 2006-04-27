27. Apr 2006
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Thunderbird: HTML-Nachrichten als reinen Text darstellen
Mich würde interessieren, wie ich HTML im Thunderbird standardmäßig komplett unterdrücken, also nur den Textinhalt ohne Formatierung anzeigen lassen kann.
Im Thunderbird [1] ist das sehr einfach zu bewerkstelligen.
Rufen Sie das Menü "Ansicht" auf.
Dort finden Sie den Menüpunkt "Nachrichtentext".
Wählen Sie diesen Punkt aus, erscheinen drei Optionen, "Original HTML", "Vereinfachtes HTML" und "Reiner Text".
Klicken Sie auf "Reiner Text".
Nun erscheinen alle Nachrichten, die Sie erhalten, als reiner Text ohne Bilder oder sonstige Erweiterungen, die durch den HTML-Code zur Verfügung gestellt werden.
Wenn Sie bei einer Nachricht ausnahmsweise doch einmal die HTML-Version anschauen wollen, können Sie das mit einer Thunderbird-Erweiterung erlauben. Lesen Sie dazu bitte den Kummerkasten-Artikel "Thunderbird: Mailformat Text/HTML umschalten" [2].
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