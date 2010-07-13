Thunderbird: Import aus Outlook, Outlook Express und Windows Live Mail

Lösung: Der direkte Import von Einstellungen, Mails und Adressbüchern von Outlook und Outlook Express klappt nur unter einer Voraussetzung: Thunderbird wird auf demselben Rechner installiert und das Programm, aus dem importiert werden soll, ist zu diesem Zeitpunkt noch das Standard-Mailprogramm.

Das hat einen einfachen Grund: Thunderbird kann die eigentlichen Datenbanken dieser Anwendungen nicht direkt einlesen, da sie in einem Microsoft-eigenen Format gespeichert sind. Aber durch eine Schnittstelle namens MAPI (Message Application Programming Interface) ist ein Zugriff möglich - und hierfür muss das Ursprungsprogramm noch als Standard eingetragen sein.

Das Vorgehen ist deshalb mit ein paar Umwegen verbunden: Installieren Sie Thunderbird zuerst auf dem alten Rechner. Wichtig: Machen Sie ihn nicht zum Standardprogramm! Nehmen Sie deshalb in einem Fenster wie diesem (siehe Screenshot) das Häkchen heraus.

Auch beim ersten Start bietet Thunderbird an, ihn zum Standard-Mailprogramm zu machen. Klicken Sie hier auf Abbrechen, ebenso beim Konto-Einrichtungsassistenten. Gehen Sie jetzt zu Extras/Importieren und versuchen Sie es zuerst mit «Alles importieren». Falls das nicht klappt, aktivieren Sie zuerst «Einstellungen».

Wählen Sie im nächsten Fenster das Programm aus, aus dem importiert werden soll. Fahren Sie gegebenenfalls mit dem Import der Nachrichten und Adressbücher fort. Sobald alles importiert ist, schnappen Sie sich den Ordner mit dem Thunderbird-Mailprofil und verfrachten diesen auf einen USB-Stick. Das Thunderbird-Mailprofil finden Sie in einem der folgenden Ordner. Dabei steht statt «IhrName» jeweils Ihr Windows-Benutzername. Die xxxxxxxx stehen für eine Reihe von Zufallszeichen. Kopieren Sie den «xxxxxxxx.default»-Ordner. Falls Sie die Ordner nicht finden, gehen Sie im Windows-Explorer zu Organisieren/Ordner- und Suchoptionen/Ansicht und sorgen dafür, dass auch versteckte Dateien und Ordner sowie geschützte Dateien angezeigt werden.

Windows Vista und 7:

C:\Benutzer\IhrName\AppData\Roaming\ Thunderbird\Profiles/xxxxxxxx.default

Windows 2000 und XP:

C:\Dokumente und Einstellungen\IhrName\ Anwendungsdaten\Thunderbird\Profiles/xxxxxxxx.default

Windows 98 und ME:

C:\Windows\Anwendungsdaten\Thunderbird\ Profiles/xxxxxxxx.default

Installieren Sie jetzt Thunderbird auf dem neuen Rechner. Melden Sie sich danach mit dem Benutzerkonto an, mit dem Sie dieses Thunderbird-Profil nutzen wollen. Starten Sie Thunderbird damit einmal, klicken Sie allfällige Import-Dialoge weg und schliessen Sie Thunderbird wieder. Öffnen Sie jetzt auch hier den passenden Profilordner. Ersetzen Sie den Inhalt des neuen «xxxxxxxx.default»-Ordners durch den Inhalt jenes Ordners, den Sie auf den USB-Stick kopiert haben. Wenn Sie Thunderbird jetzt starten, sollten die Daten ankommen.

Spezialfall Windows Live Mail: Die Einstellungen (Konten) lassen sich zwar direkt importieren wie oben beschrieben. Bei den E-Mails und Kontakten gehen Sie anders vor. Es gibt zwar Tools, die etwas dabei helfen können. Aber wenn Sie sich auf Bordmittel beschränken wollen, versuchen Sie es mit der folgenden Anleitung.