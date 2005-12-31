31. Dez 2005
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Thunderbird-Kalender automatisch starten
Ich habe den Kalender von Thunderbird installiert und wüsste gern, wie dieser so eingestellt werden kann, dass die Termine automatisch eingeblendet werden, wenn Thunderbird aufgerufen wird (ohne dass ich erst den Kalender aufrufe). Ist es möglich und wenn ja wie, den Kalender beim Hochfahren von Windows automatisch zu starten?
Mit Hilfe eines Kommandozeilenparameters lässt sich der Thunderbird-Kalender direkt starten. Dazu erstellen Sie am besten eine neue Verknüpfung zum Thunderbird - gleich im Menü "Autostart", wenn der Kalender mit Windows zusammen gestartet werden soll -, und die Befehlszeile ergänzen Sie mit dem Eintrag "-calendar". Das sieht dann so aus: Ist bei Ihnen der Thunderbird in einem anderen Verzeichnis installiert, dann passen Sie die Pfadangabe entsprechend an.
Wenn die Verknüpfung dann im "Autostart" erstellt ist, wird der Kalender geladen, sobald Windows gestartet ist.
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