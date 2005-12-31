Thunderbird-Kalender automatisch starten

Mit Hilfe eines Kommandozeilenparameters lässt sich der Thunderbird-Kalender direkt starten. Dazu erstellen Sie am besten eine neue Verknüpfung zum Thunderbird - gleich im Menü "Autostart", wenn der Kalender mit Windows zusammen gestartet werden soll -, und die Befehlszeile ergänzen Sie mit dem Eintrag "-calendar". Das sieht dann so aus: Ist bei Ihnen der Thunderbird in einem anderen Verzeichnis installiert, dann passen Sie die Pfadangabe entsprechend an.

Wenn die Verknüpfung dann im "Autostart" erstellt ist, wird der Kalender geladen, sobald Windows gestartet ist.