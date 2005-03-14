14. Mär 2005
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Thunderbird: Passwort für SMTP-Server
Ich möchte als E-Mail-Client gerne Mozilla Thunderbird benützen (anstelle von Outlook). Installiert ist Thunderbird. Er kann zwar Mails empfangen und anzeigen aber nicht Mails senden. Ich kann nirgends ein Passwort eingeben oder anpassen! Was mach ich falsch?
Den Server für den Postausgang finden Sie im Thunderbird unter "Extras/Konten/Postausgang-Server (SMTP)". Dort geben Sie den Namen des SMTP-Servers und Ihren Benutzernamen ein.
Sie werden dann beim ersten Senden nach dem Passwort gefragt und können auswählen, ob Sie es speichern oder immer wieder neu eingeben wollen.
Haben Sie ein Passwort gespeichert, können Sie es unter "Extras/Einstellungen/Erweitert/Passwörter" auch wieder entfernen, beispielsweise, wenn Sie Ihr Passwort geändert haben, indem Sie auf die Schaltfläche "Passwörter..." klicken.
Dann werden Sie beim nächsten Senden oder Abholen erneut nach Ihrem Passwort gefragt und können Ihr neues Passwort eingeben, es speichern oder auch nicht.
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