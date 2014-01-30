Thunderbird: Wo ist der Senden-Knopf geblieben?

Lösung: Durch Add-Ons oder fehlerhaften Versionsupdates können sich Buttons und Symbolleisten in Thunderbird plötzlich verabschieden. Das sollte aber in den meisten Fällen einfach zu regeln sein.

Geht es um den Verfassen-Knopf? Den finden Sie in der Hauptsymbolleiste, die Sie übers Menü Ansicht/Symbolleisten wieder anhaken können. Wo sich das Menü befindet? Thunderbird zeigt auch dieses standardmässig nicht an. Drücken Sie die Alt-Taste, dann erscheint das Menü mit Befehlen wie Datei, Bearbeiten, Ansicht usw. Hier schnappen Sie sich das Menü Ansicht und achten im Untermenü Symbolleisten darauf, dass die Hauptsymbolleiste aktiviert ist.

Wenn Sie mögen, können Sie hier gleich auch die Menüleiste wieder dauerhaft einblenden. Symbolleisten sind schliesslich nur eine Zusammenstellung der wichtigsten Befehle, die allesamt sowieso in den verschiedenen Menüs stecken.

Oder gehts um den Senden-Knopf? Vielleicht ist der Verfassen-Knopf noch da und Sie konnten mit dem Schreiben der Mail beginnen. Dafür fehlt Ihnen aber im Verfassen-Fenster jetzt der Knopf Senden. Auch hier blenden Sie im Menü Ansicht/Symbolleisten die Verfassen-Symbolleiste wieder ein.