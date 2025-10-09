Tierisch gute Fotos

Beim iPhone können Sie Serienbilder machen, indem Sie bei der Auslösertaste einfach nach links streichen. Tippen Sie anschliessend auf die Miniatur für Fotoserie, die erscheint, und wählen Sie das beste Bild aus.

Bei Android kann die Funktionsweise je nach Anbieter variieren. Häufig können Sie Serienbilder machen, indem Sie den Auslöser gedrückt halten. Bei Samsung müssen Sie den Auslöser nach unten ziehen (im Hochformat) oder nach links (im Querformat). Eventuell müssen Sie den Serienbildmodus zuerst in den Einstellungen der Kamera-App aktivieren.

Touch-Fokus und Belichtung

Tippen Sie beim Fotografieren auf dem Bildschirm genau dorthin, wo sich die Augen Ihres Tieres befinden. So stellen Sie sicher, dass der Fokus korrekt sitzt.

Bei vielen Geräten erscheint ausserdem ein Sonnen-Symbol für die Belichtung auf dem Bildschirm. Indem Sie dieses gedrückt halten und nach oben oder unten ziehen (bei manchen Geräten auch nach links oder rechts), können Sie die Belichtung anpassen.

HDR-Modus nutzen

Der High-Dynamic-Range-Modus (HDR) sorgt dafür, dass Details in sehr hellen und sehr dunklen Bildbereichen sichtbar bleiben. Besonders hilfreich ist das bei Gegenlicht, draussen im Schnee oder bei Fensterlicht in Innenräumen. Die meisten Smartphones aktivieren HDR automatisch – andernfalls können Sie es in der Kamera-App einschalten.

Rasterlinien aktivieren

Die Drittelregel ist ein einfaches, aber effektives Gestaltungsprinzip aus der Fotografie. Dabei wird das Bild gedanklich in neun gleich grosse Quadrate aufgeteilt – durch zwei waagrechte und zwei senkrechte Linien, die ein Raster bilden. Viele Smartphones bieten praktischerweise die Option, dieses Raster im Kamerabild einzublenden.