Tinte oder Toner? Der grosse Drucker-Guide

Der folgende Vergleich zwischen Laser- und Tinten-MFGs konzentriert sich auf die wichtigsten Hauptkriterien wie Inbetriebnahme, Leistung, Ausstattung, Druckqualität und Druckkosten. In dieser Kaufberatung finden sich ausserdem drei konkrete Geräteempfehlungen. Wir küren je einen Kauftipp für Tinten- und Farblaser-MFGs sowie zusätzlich einen Preistipp bei den Tintengeräten.

Multifunktional

Sowohl Farblaser- als auch Tinten-Multifunktionsgeräte bieten weit mehr als nur Druckfunktionen. Unabhängig von der verwendeten Drucktechnologie verfügen die Modelle zusätzlich über eine Scaneinheit zum Digitalisieren von Dokumenten, die sich in der Regel auf der gut erreichbaren Oberseite des Geräts befindet. Ferner ist eine Kopiereinheit integriert, die Scan- und Druckfunktionen kombiniert. Die Faxfunktion, sofern vorhanden, ist die vierte Komponente dieser Multifunktionsgeräte. Sie ermöglicht das Senden und Empfangen von Faxen. Beim Senden wird das per Scanner digitalisierte Dokument übermittelt, während beim Empfangen die Druckeinheit das Dokument auf Papier ausgibt.

Die Integration von vier Einzelgeräten in einem kompakten Gerät bietet mehrere Vorteile: Sie spart erheblich Platz und reduziert den Verkabelungsaufwand. Gleichzeitig optimiert sie den Workflow, da alle Produktionsschritte an einem Ort durchgeführt werden können, was Zeit spart.

PCtipp meint: Beide Gerätetypen bieten einen ähnlichen Funktionsumfang. Weder bei den Laser- noch den Tintengeräten gibt es bei der Multifunktionsweise Abstriche.

Inbetriebnahme

Die Hersteller von Farblaserdruckern haben die Inbetriebnahme der Geräte deutlich vereinfacht. Obwohl das Auspacken und Entfernen der zahlreichen Klebestreifen, welche die beweglichen Teile des Geräts sichern, immer noch nervig und auch zeitaufwendig ist, sind die Toner bei vielen Laserdruckern bereits vorinstalliert. Der Benutzer muss lediglich die Hauptklappe öffnen, die Tonerkartuschen entnehmen, die Verriegelung entfernen und die Kartuschen wieder einsetzen. Zudem liegt in der Regel eine bebilderte Kurzanleitung bei, die bei Problemen weiterhilft.

Bei den Tintenstrahldruckern verläuft die Installation ähnlich: Wichtige Gerätekomponenten sind durch Klebestreifen gesichert. Das Entfernen dieser Schutzmassnahmen kann ebenfalls 10 bis 15 Minuten dauern. Anschliessend können die Geräte eingeschaltet und die Tintenbehälter/Druckköpfe installiert werden. Immer häufiger sind Modelle mit Tintentanks anzutreffen, bei denen der Benutzer die Tinte selbst nachfüllen muss. Diese bestechen mit tiefen, attraktiven Druckkosten (dazu später mehr).

Nach der Installation der Tinten- oder Laserkartuschen erfolgt die eigentliche Geräteinstallation, bei der die Verbindungsmethode (USB oder Netzwerk) festgelegt wird. Hier helfen meist Assistenten.

PCtipp meint: Auch bei der Installation liegen Geräte mit Laser- respektive Tintentechnologie auf annähernd gleichem Niveau.