Tinten-MFGS
Tinten-Allrounder für jeden Zweck
Anwender, die nach einem Tintenstrahl-Multifunktionsgerät (kurz MFG) für daheim Ausschau halten, haben bezüglich Ausstattung, Tempo oder Ergonomie ganz andere Kriterien als die Nutzer in einem Büro: Dort sind beispielsweise nebst einer umfassenden Netzwerkanbindung auch ein günstiger Seitenpreis, ein «echter» Dokumentendruck sowie ein schnelles Druck-, Scan- und Kopiertempo wichtig. Auch eine möglichst einfache, intuitive Bedienung – gerade beim Nachfüllen der Druckmittel – ist im Büro Pflicht; genauso ein grosses Papierfach. Der PCtipp hat deshalb aktuelle Tinten-MFGs in die drei Kategorien «Einsteiger», «Mittelklasse» und «High End» eingeteilt und gibt zu jeder Rubrik Kauftipps sowie konkrete Empfehlungen. So finden Sie für jeden Anwendungszweck das passende Gerät.
Hinweis: Unsere Kauftipps zu jeder der drei Kategorien finden Sie auf den folgenden Seiten in separaten Boxen ausführlich besprochen. Weitere Geräteempfehlungen gibt es ausserdem in den Übersichtsboxen, bei jeder der drei Kategorien.
Vorteile der Tinten-MFGs
Gegenüber dem Laserdruck spielen die Tinten-Allrounder ihre Vorteile bei der kompakten Grösse, dem geringen Stromverbrauch und der fehlenden Feinstaubproblematik aus. Und weil die Tintenstrahldruck-Technologie keine Rasterung auf dem Foto hinterlässt, sind hochwertige Geräte, die mit fünf oder sechs einzelnen Patronen drucken, sogar für professionelle Fotoausdrucke eine sehr gut Alternative zum Druck in Fotostudios.
Frühere Defizite wie ein langsames Drucktempo, keine Dokumentenechtheit des Drucks oder ein teurer Unterhalt folgen mittlerweile einer Faustregel: Günstige Modelle sind teuer im Unterhalt. Bei Tinten-MFGs, die hingegen einen günstigen Druck bieten, schlagen die Hersteller beim Gerätepreis zu.
Tipp: HPs Trumpf für einen günstigen Druck nennt sich «Instant Ink». Dabei handelt es sich um eine Flatrate fürs Drucken. Mehr dazu in der Box.
Drucker-Flatrate
Einsteiger-MFGsBereits die Einsteigerklasse, die mit schwarzer wie auch farbiger Tinte (Cyan, Magenta und Gelb) bis zum A4-Format druckt und oft auch randlos, spielt gegenüber den Lasermodellen im Einsatz daheim ihre Vorteile aus: Meist bestehen die kompakten und leisen Modelle aus einer Druck-, Scan- und Kopiereinheit. Eine Faxfunktion bietet die günstigste Druckerklasse dagegen selten.
Gegenüber der höherwertigen Mittelklasse respektive der High-End-Riege gibt es bei der Qualität des Farbdrucks, dem Drucktempo und der Ausstattung Abstriche. Zum Einsatz kommen eher langsame Schlitten, die nur maximal drei bis fünf A4-Seiten pro Minute durch ihr Druckwerk schleusen. Beim Papierfach wird meist die Aufnahmekapazität auf unter 100 Blatt reduziert. Genau hinschauen sollten Anwender auch, ob das Modell eine Duplexeinheit für den automatischen beidseitigen Druck intus hat. Grösstenteils sucht man auch eine LAN-Schnittstelle vergeblich, dafür ist immerhin WLAN mit an Bord. Auch «klassische» Bedienelemente wie ein Tastaturfeld oder ein monochromes/farbiges Display sind mehrheitlich aufs Nötigste beschränkt.
Zugeschlagen wird umso mehr bei den Druckkosten respektive Verbrauchspreisen, welche eine Achillesferse der günstigen Tinten-MFGs sind. Konkret werden zwischen 2 und 5 Rappen für den Druck einer schwarz-weissen A4-Seite fällig. Eine Farbige kommt sogar auf 12 bis 20 Rappen.
Einsteiger-MFGs
- Einsatzzweck: zu Hause, für Wenigdrucker, als Zweitdrucker
- Vorteile: günstiger Preis, Abdeckung aller wichtigen Grundfunktionen, kompakt, tiefe Stromkosten, unterstützt meist randlosen Druck
- Nachteile: kostspielig im Unterhalt, langsames Drucktempo, Fotodruckdefizite, kaum Extras an Ausstattung
- Typische Ausstattung: 3-in-1-Gerät (drucken, scannen und kopieren im A4-Format), eine schwarze Tintenpatrone, oft eine Tricolor-Patrone für Cyan, Magenta und Gelb (3-in-1-Patrone), USB-Port, WLAN, Bluetooth, kleines Display, Kapazität: 100 bis 150 Blatt
- Preise: 50 bis 150 Franken
- Hersteller: Brother, Canon, Epson, Hewlett Packard
- Empfehlungen: Canon Pixma TS7450a, Brother DCP-J1050DW, Epson Expression Home XP-5200, HP Envy Inspire 7924e All-in-One
Oft benutzen die Modelle von HP und Canon zudem Tintenkartuschen, die alle drei Farben integrieren. Das kann richtig ins Geld gehen: Denn ist eine der drei Farben Cyan, Magenta oder Gelb leer, muss die ganze Patrone ersetzt werden. Oder: Die Modelle versuchen, aus den beiden noch mit Tinte befüllten Behältern der Kartusche die leer gedruckte Farbe per Mischung zu generieren, was nur mit sichtbaren Abstrichen gelingt.
Der grosse Pluspunkt ist dafür der günstige Gerätepreis: Meist liegt dieser zwischen 50 und 80 Franken.
Für wen sich die Druckerklasse lohnt: Prädestiniert sind die Einsteiger-Geräte für Wenigdrucker, die gelegentlich (ca. ein- bis zweimal pro Woche) einen Text, ein farbiges Dokument oder auch gelegentlich ein Foto drucken. Ebenfalls praktisch ist der Einsatz als Zweitdrucker, um bei Bedarf oder im Schadensfall ausweichen zu können.
Kauftipp Einsteiger-MFGs: Canon Pixma TS7450a
Mittelklasse-MFGsDie Mittelklasse unter den Tintendruck-MFGs ist sehr breit aufgestellt – bezüglich Ausstattung, Funktionalität und Preis. Mittelklasse-Modelle drucken in der Regel A4 und teilweise bis zum A3-Format; vor allem aber auch randlos. Die Start-Gerätepreise liegen bei rund 150 Franken. Am oberen Ende kostet diese Klasse der MFGs bis 450 Franken. Die Alleskönner sind mit einer Druck-, Scan- und Kopierfunktion ausgestattet und wenn es sich um eine 4-in-1-Variante handelt auch mit einer Faxeinheit.
Hohe Flexibilität verspricht diese Druckerkategorie bezüglich des Tinten-Handlings: Gedruckt wird mit vier einzelnen Patronen (Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz). Spezialmodelle, die besonders für Fotos ausgelegt sind, drucken sogar mit fünf oder sechs Einzelpatronen (zusätzlich sind das Schwarz oder/und Grau).
Im Vergleich zu der Einstiegsklasse liegen die Seitenpreise deutlich tiefer. Im Schnitt werden für eine schwarz-weisse A4-Textseite 2 Rappen fällig, für eine farbige A4-Seite sind es zwischen 8 und 10 Rappen.
Keine Regel ohne Ausnahme: Speziell sind Multifunktionsgeräte, die mit Nachfülloptionen zum Selbstbetanken der einzelnen Tintenkartuschen ausgerüstet sind. So bieten Canon («Megatank»), Epson («Ecotank») und HP («Smart Tank») entsprechende All-in-Ones an, die ab Preisen von circa 200 Franken bis 450 Franken erhältlich sind. Letztlich senkt das Nachfüllen den Preis für den Unterhalt massiv; konkret auf 0,2 Rappen für eine gedruckte Schwarz-Weiss-Seite respektive einen halben Rappen für eine Farbige.
Zu den weiteren Vorteilen der Mittelklasse-Modelle zählen ihr dokumentenechter, wischfester Druck. Je nach Gerät kommt pigmentierte Tinte für den schwarz-weissen und farbigen Druck zum Einsatz. Der Vorteil: Diese Tinte zeichnet sich durch kräftige Farben und eine hohe Wasserfestigkeit respektive UV-Resistenz aus. Kurzum: Die Farben sind langlebiger (mehrere Jahre im Innenbereich des Hauses, 1 bis 3 Jahre im Aussenbereich). Deshalb wird pigmentierte Tinte auch als Dokumentenecht bezeichnet.
Mittelklasse-MFGs
- Einsatzzweck: Heimbüro, Kleinbüro
- Vorteile: günstiger Unterhalt, Abdeckung vieler nützlicher und zeitsparender Funktionen, kompakt, tiefe Stromkosten, Drucktempo, randloser Druck, meist auch für Fotodruck geeignet
- Nachteile: mitunter teurer Gerätepreis, je nach Modell muss das Verbrauchsmittel selbst nachgefüllt werden
- Typische Ausstattung: 4-in-1-Gerät (drucken, scannen, kopieren und faxen im A4-/A3-Format), vier bis sechs separate Tintenpatronen, Nachfülltanks, USB-Port, WLAN, LAN, Bluetooth, Touchscreen, Ziffernblock, Papierkapazität: 150 bis 250 Blatt
- Preise: 150 bis 450 Franken
- Hersteller: Brother, Canon, Epson, Hewlett Packard
- Empfehlungen: Brother MFC-J4590DWXL, Canon Pixma G650, Epson Ecotank ET-4850, HP Smart Tank 7605 All-in-One
Im Vergleich dazu sind sogenannte DYE-Farben (gesprochen «Dai», englisch für Farbstoff) wasserbasierend, verlaufen also auch beim Kontakt mit Wasser. Dafür bieten sie eine leicht höhere Leuchtkraft als die pigmentierte Tinte.
Im Vergleich zur Einsteigerklasse wird auch das Drucktempo beschleunigt: So liegt die erste gedruckte Seite meist in weniger als 10 Sekunden im Ausgabefach – sowohl in schwarz-weiss als auch Farbe. Für den Druck eines zehnseitigen, farbigen Mischdokuments vergehen zwischen 45 bis 60 Sekunden.
Auch bei der Ausstattung legen die Mittelklasse-MFGs eine Schippe drauf: Nebst einem grossen Papiervorrat von 150, 200 oder noch mehr Blatt sind ein automatischer Duplex-Druck und eine ADF-Einheit (typischerweise 20 bis 50 Blatt) zumindest bei höherwertigen Modellen Usus. Im Vergleich zur Einsteigerklasse gibt es weitreichende Netzwerkfunktionen. Zusätzlich zu WLAN ist typischerweise eine LAN-Schnittstelle verbaut. Zudem bieten die Mittelklassemodelle auch App-Support. Funktionell lassen sich Dokumente bis zu Fotos ab Scan gleich in Ordner ablegen oder auch, bei entsprechender Einrichtung, via E-Mail an eine Zieladresse versenden.
Für wen sich die Druckerklasse lohnt: Die Mittelklasse-Drucker sind für alle attraktiv, die in regelmässigen Abständen auf einen sauberen und hochwertigen, aber günstigeren Schwarz-Weiss- und Farbdruck angewiesen sind. Die zweite Zielgruppe sind Anwender, die eine flexible Ausstattung bei der Arbeit daheim oder auch im Kleinbüro benötigen.
Kauftipp Mittelklasse-MFGs: Epson Ecotank ET-4850
High-End-MFGs und FazitPunkten können die High-End-Modelle, die zwischen 450 und 850 Franken kosten, bei ihrer Ausstattung, wobei die Allrounder auf eine möglichst hohe Business-Tauglichkeit ausgelegt sind. Sie bieten alle Vorzüge der Mittelklasse wie günstige Seitenpreise, beschleunigen allerdings nochmals den Text- und Grafikdruck respektive den Workflow. Das beginnt mit dem rassigen Drucktempo von 30 Seiten pro Minute.
Verkürzt wird auch der Druck für die erste Seite, den Spitzenmodelle (aus dem Bereitschaftsmodus heraus) in unter 5 Sekunden schaffen. Zudem bieten die Top-Modelle, die in der Regel mehrere Papierfächer haben und so Papierkapazitäten von 400 Blatt oder deutlich mehr zur Verfügung stellen, auch den Druck von unterschiedlichen Formaten, etwa bis zum A3-Format. Auch aufgrund besonderer Ausstattungsmerkmale punkten sie bei der Klientel. So kombinieren die Hersteller oft eine ADF-Einheit (mindestens 35 Blatt) mit einer sogenannten Duplex-Scan-Einheit. Der Clou: Doppelseitige Dokumente lassen sich so nicht nur in einem Rutsch digitalisieren, sondern gleich auch kopieren. In der Praxis lässt sich damit bei einem Kopiervorgang rund die Hälfte bis sogar zwei Drittel der Zeit einsparen, die nötig wäre, wenn man jede doppelseitige A4-Seite einzeln kopieren müsste.
High-End-MFGs
- Einsatzzweck: Büros von kleiner bis mittlerer Grösse, Abteilung in Firmen
- Vorteile: günstiger Unterhalt, Abdeckung vieler nützlicher und zeitsparender Funktionen, immer noch recht kompakt, tiefe Stromkosten, randloser Druck, übergrosse Formate
- Nachteile: teurer Gerätepreis, ordentliches Drucktempo, oft «nur» Spezialisten (z. B. für Business, Fotodruck) für besondere Anforderungen
- Typische Ausstattung: 4-in-1-Gerät (drucken, scannen, kopieren und faxen im A4-/A3-Format), vier bis sechs separate Tintenpatronen, Nachfülltanks, USB-Port, WLAN, LAN, Bluetooth, Touchscreen, Ziffernblock, Papierkapazität: 150 bis 250 Blatt
- Preise: 450 bis 850 Franken
- Hersteller: Brother, Canon, Epson, Hewlett Packard
- Empfehlungen: Brother MFC-J6959DW, Canon Maxify GX7050, Epson Ecotank ET-8500, HP OfficeJet Pro 7720
Ausserdem beherrschen die Top-Modelle, wie das Brother MFC-J6969DW (siehe Box unten) den Bannerdruck oder Posterdruck (via entsprechende Papierrolle) mit Seitenlängen von maximal 3,56 × 2,16 Metern (L × B). Zur weiteren Ausstattung gehören ferner ein grosser Farbtouchscreen von 8 Zentimetern oder mehr, NFC-Funktionalität, erweiterte Sicherheitsmerkmale oder Benutzerprofile. Der Garantiezeitraum wird gewöhnlicherweise auf mindestens drei Jahre (ab Kaufdatum) festgelegt.
Für wen sich die Druckerklasse lohnt: Multifunktionsgeräte für den High-End-Markt lohnen sich oft nur für spezielle Anwendungen – zum Beispiel im Business-Umfeld, bei dem ein möglichst schneller Workflow entscheidend ist oder bei dem es auf eine herausragende Druckqualität ankommt (z. B. Fotostudioqualität) oder etwa, wenn grossflächige Printformate (z. B. Bannerdruck) benötigt werden. Natürlich hinterlässt die High-End-Riege aber auch als «Normaldrucker» ein vorzügliches Bild. Tempo, Ausstattung und Ergonomie zählen ebenfalls zu den Stärken der Top-Liga. Allerdings müssen gerade die Spezialitäten teils mit einem satten Aufpreis bezahlt werden.
Kauftipp High-End-MFGs: Brother MFC-J6959DW
Fazit: Kalkulieren ist Pflicht
Beim Druckerkauf sollte man nichts dem Zufall überlassen. Clever handelt, wer beim Kauf die Anforderungen mit dem zur Verfügung stehenden Budget optimal abgleicht. Kostentreiber sind das Gerät, dessen Ausstattung, vor allem aber dessen der Unterhalt. Gerade beim zuletzt genannten Punkt sollten Anwender genau nachrechnen und vor dem Kauf das persönliche Druckvolumen so gut wie möglich kalkulieren. Unser Drucker-Guide hilft dabei entscheidend: Hier vergleichen wir Einsteiger-, Mittelklasse und High-End-MFGs der vier auf dem Markt verbliebenen grossen Hersteller (sprich Brother, Canon, Epson und HP). Zudem geben wir Tipps, welche Printerklasse sich für welchen Anwender empfiehlt. Pro Kategorie zeigen wir ausserdem eine handfeste Kaufempfehlung.
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