Tipp-Guide: So schützen und pflegen Sie die Smartwatch!

Worum es geht: Der Datenschutz und die Sicherheit von Smartwatches weisen ähnliche Risiken auf wie viele andere Smart- und IoT-Geräte. Die Privatsphäre und Ihre persönlichen Daten, respektive die Ihrer Freunde und Verwandten gilt es zu schützen. PCtipp zeigt im ersten Teil, welche Problematiken beim Umgang mit den smarten Uhren lauern. Danach geben wir Tipps, wie Sie die Schnittstellen, die eine Uhr besitzt, aber auch andere Einfallstore gegen digitale Schädlinge absichern. Zudem geben wir auch Pflegetipps (Gehäuse, Touchscreen, Armband, Akku etc.) für die smarte Uhr, damit sie schlicht und einfach länger hält.

Schutz? Ja!

Ob man tatsächlich auch die Smartwatch schützen muss? Wir denken: ja! Denn letztlich ist die Smartwatch, wie übrigens auch andere am Körper getragene Geräte (= Wearables) so etwas wie ein verlängerter Arm des Handys. So gibt Ihnen die Smartwatch den Sofortzugriff auf Apps, E-Mails, SMS oder auch das Internet bis hin zu mobilen Bezahldiensten.

Sicherheitsrisiken: 5 Probleme mit hohem Gefahrenpotenzial

Problem 1: «Internet of Things»

Das IoT (= Internet der Dinge) ist aufgrund der Vernetzung und des entsprechenden Datenaustauschs ein Hauptziel für Hacker. Warum? Smartwatches sammeln tonnenweise personalisierte Informationen über Personen und leiten sie über Verbindungen wie Bluetooth und das Internet weiter. Davon betroffen sind u. a. der GPS-Standort, die Bewegungsverfolgung, Kreditkartentransaktionen bis zum Kalender. Details wie Geldautomaten-PINs oder auch Passwörter werden übertragen.