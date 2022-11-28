Tipps für die Verwendung von Android-Smartphones

Updates verfügbar, tippen Sie auf Details ansehen oder auf Alle aktualisieren. Damit bringen Sie die installierten Apps auf den neusten Stand, was für mehr Sicherheit und manchmal auch neue Funktionen sorgt.

Android-Alltag

Töne und Vibrieren

Jetzt zu den wichtigsten Tipps für den Alltag und Einstellungen, die Sie vielleicht schon immer mal ändern wollten.

Ab Werk quittieren viele Smartphones jeden Ihrer Tastendrücker mit einem Vibrations-Feedback oder einem Tastentipp-Ton. Soll es weg? Auf einem Standard-Android-Gerät öffnen Sie die Einstellungen-App und gehen via Töne zu Erweitert. Deaktivieren Sie je nach Wunsch Töne bei Berührung und Vibration bei Berührung. An derselben Stelle ist auch der Klingelton zu finden. Das Samsung-Gerät bietet unter Einstellungen den Punkt Töne und Vibration. Wählen Sie bei Bedarf den Klingelton aus. Die Tastentipp-Feedbacks finden Sie unter Steuerung von Systemton/-vibration. Deaktivieren Sie unter Ton und Vibrieren zum Beispiel Berührungsinteraktionen, Wähltastatur, Samsung-Tastatur.

Betriebssystem-Updates kündigen sich normalerweise durch eine Benachrichtigung an. Haben Sie länger als drei Monate kein Update gesehen? Verbinden Sie sich hierfür mit einem WLAN, um Mobildaten zu sparen. Sorgen Sie vorher auch für einen vollen Akku. Nun gehts auf einem Standard-Android-Gerät so: Öffnen Sie Einstellungen/System und klappen Sie Erweitert auf. Tippen Sie auf Systemupdate, um danach zu suchen.

Ähnlich beim Samsung-Gerät: Hier ist Software-Update direkt in den Einstellungen zu finden und funktioniert genau gleich. Wird eins gefunden, folgen Sie den Anweisungen.

App-Berechtigungen

Die App-Infos (erscheinen nach längerem Tippen auf eine App-Verknüpfung) sind der Ort für die Kontrolle der Berechtigungen. Für jede App sehen Sie, ob sie Zugriff auf Bewegungssensoren, Kamera, Mikrofon etc. verlangt. Neuere Android-Versionen erlauben Ihnen ein gezieltes Zulassen der Rechte.

App-Verknüpfung anbringen

Sie entdecken in der App-Schublade eine App, zu der Sie noch keine Verknüpfung auf Ihrem Homescreen haben. Kein Problem: Halten Sie die Verknüpfung länger gedrückt und ziehen Sie die App etwas nach oben. Schon wird der Blick auf den Homescreen frei, auf dem Sie die App am gewünschten Ort fallen lassen.

Apps installieren/verwalten

Wie Sie Apps updaten, haben Sie bereits im Abschnitt «Play-Store-App» im Teil 2 gelesen. Wollen Sie eine neue installieren? Die Suche im Play Store ist mühselig. Ausserdem findet sich darin viel Untaugliches. Bequemer ist es vom Desktop-Webbrowser aus: Loggen Sie sich im Desktop-Webbrowser mit dem gleichen Google-Konto ein, das Sie auch auf ­Ihrem Android-Smartphone verwenden. Welches das ist, erfahren Sie unter Einstellungen/Google. Besuchen Sie auf dem Desktop-PC die Webseite des App-Anbieters, auf der die App bestimmt irgendwo verlinkt ist. Damit landen Sie sicher bei der richtigen App. Zum Beispiel die ZVV-App ist auf der Seite des Zürcher Verkehrsverbunds zvv.ch unter Service/Apps verlinkt. Klicken Sie dort auf den Google-Play-Button, Bild 10.