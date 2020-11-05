Tolino: Update auf Version 14 und Family Sharing – so gehts

Das Softwareupdate mit Version 14 bringt auf den Tolino E-Book-Readern die sehnlichst erwartete Family-Sharing-Funktion (PCtipp berichtete). Damit können Familien- bzw. Haushaltsmitglieder einander endlich gegenseitig ihre bereits gekauften E-Books zum Lesen weitergeben, ohne dass ein Neukauf der elektronischen Bücher nötig ist

Das Update auf Version 14 steht laut Tolino-Update-Webseite für praktisch alle Tolino E-Reader zur Verfügung. Das wären diese Gerätetypen: Tolino Vision, Vision 4 HD, Vision 3 HD, Vision 2, Shine 2 HD, Page, Epos, Shine 3, Epos 2, Vision 5 und Page 2. Einzig das älteste Gerät (Tolino Shine) wird das Update nicht mehr erhalten.

Widmen wir uns zuerst dem üblichen Update-Vorgang der offiziell unterstützten Geräte.

Akku voll: Zunächst sollten Sie für einen vollen Tolino-Akku sorgen; es könnte fürs Gerät fatale Folgen haben, wenn ihm mitten während des Updates der Saft ausginge.

Bücher syncen: Viele Tolino-User schalten zudem auf ihren Geräten das WLAN jeweils nur kurz ein, um Bücher zu aktualisieren. Ein normalerweise ausgeschaltetes WLAN schont den Akku im Alltagsbetrieb sehr.

Bevor Sie nun ein Update installieren, sollten Sie folgenden Tipp beherzigen: Synchronisieren Sie – falls überhaupt möglich – zuerst Ihre Bücher; und holen Sie erst danach das Update. Gehen Sie hierfür auf die Startseite Ihres Tolino, z.B. über längeres Antippen der Menütaste. Tippen Sie aufs Drei-Striche-Menü oben links und schalten Sie WLAN ein bzw. den Flugmodus aus. Sobald Sie verbunden sind, tippen Sie auf den Zurück-Pfeil bei Menü, gefolgt von Zu meinen Büchern. Benutzen Sie hier das Aktualisierungs-Icon; das sind zwei im Kreis geführte Pfeile.