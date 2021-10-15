E-Reading-Tipp
Mit dem Tolino Vision 6 Onleihe-E-Bücher lesen
Onleihe ist ein Tool für die digitale Ausleihe aus Bibliotheken. Auch zahlreiche Bibliotheken aus der Schweiz machen mit. Um das digitale Angebot zu nutzen, benötigen Sie einen Mitgliedsausweis einer Bibliothek, die eine Onleihe anbietet. Eine Liste, welche Schweizer Bibliotheken in der Schweiz angegliedert sind, finden Sie hier (erst Onleihen international und dann Schweiz auswählen). Sie können den Onleihe-Dienst entweder als Webversion oder als Android- oder iOS-App nutzen. Oder eben via E-Reader per Webbrowser.
PCtipp zeigt letzteres am Beispiel des brandneuen Tolino Vision 6, der am 15. Oktober 2021 lanciert wurde (PCtipp berichtete). Die Voraussetzungen sind:
- internetfähiger E-Reader (wie z.B. den Tolino Vision 6)
- Adobe-ID (Registrierung bei Adobe)
- Wi-Fi (WLAN)
- Tippen Sie auf das Hamburger-Menü Ihres Tolino-Geräts. Stellen Sie sicher, dass Sie mit einem WLAN verbunden sind.
- Anschliessend gehen Sie zum Web-Browser.
Beispiel: https://e-thek-zh.onleihe.com.
Zusatztipp: Das Tippen mit dem Vision 6 ist übrigens wirklich schneller. Könnte für meinen Geschmack aber durchaus noch schneller gehen. Wenn es Ihnen auch so geht: Tippen Sie gleich neben dem Suchfenster auf das Lesezeichen-Symbol sowie auf das Plus-Zeichen, um diese Webadresse zu speichern. Dann tippen Sie auf die Enter-Taste.
Hinweis 1: Die Switch-edu-ID ist ein Login für Hochschulen, Dienstanbieter rund um die Hochschul-Community sowie Benutzer. Wie das funktioniert, ist in diesem Artikel erklärt. Das Wichtigste rund um Onleihe finden Sie in diesem PCtipp-Artikel.
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