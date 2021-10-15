Mit dem Tolino Vision 6 Onleihe-E-Bücher lesen

Onleihe ist ein Tool für die digitale Ausleihe aus Bibliotheken. Auch zahlreiche Bibliotheken aus der Schweiz machen mit. Um das digitale Angebot zu nutzen, benötigen Sie einen Mitgliedsausweis einer Bibliothek, die eine Onleihe anbietet. Eine Liste, welche Schweizer Bibliotheken in der Schweiz angegliedert sind, finden Sie hier (erst Onleihen international und dann Schweiz auswählen). Sie können den Onleihe-Dienst entweder als Webversion oder als Android- oder iOS-App nutzen. Oder eben via E-Reader per Webbrowser.

PCtipp zeigt letzteres am Beispiel des brandneuen Tolino Vision 6, der am 15. Oktober 2021 lanciert wurde (PCtipp berichtete). Die Voraussetzungen sind: