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Gaby Salvisberg
22. Okt 2019
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Tolino: Wie melde ich alte E-Reader ab?

Sie dürfen Ihren Tolino-Cloud-Account auf bis zu fünf Geräten nutzen. Wie entfernen Sie ein Gerät, das Sie verschenkt oder verloren haben?

Die Tolino-Cloud-Hauptseite

© Quelle: PCtipp.ch

Die Tolino-eReader sind in der Schweiz beliebt, weil sie zu jenen Geräten gehören, die auch E-Books im offenen ePub-Format unterstützen. So lassen sich ePub-Bücher aus verschiedenen Bezugsquellen in die eigene Tolino-Cloud hochladen und lesen; diese Offenheit kennt die konkurrierende Amazon-Cloud nicht. Sind mehrere Geräte vorhanden, lassen sich die Bücher und Lesezeichen mit der Cloud – und damit auch zwischen den eReadern synchronisieren.

Eine Beschränkung gibts allerdings: Sie dürfen Ihr Tolino-Konto auf maximal fünf Geräten nutzen. Wie das Leben so spielt, ist dieses «Kontingent» schnell aufgebraucht: Haben Sie sich mal auf dem Smartphone via Tolino-App angemeldet? Zack! – Da bleiben noch vier. Am PC zuhause und im Büro via Browser ins Konto eingeloggt, um gekaufte Bücher hochzuladen? Da warens nur noch zwei. Einen neuen Tolino gekauft, weil Sie den alten verlegt hatten? Nun finden Sie ihn wieder? Da wird es allmählich eng.

Und jetzt sind die neuen Geräte erschienen, von denen eines Sie reizt. Wie handhaben Sie das jetzt mit den erlaubten fünf Geräten?

Normalerweise fällt das älteste mit diesem Account genutzte Gerät automatisch aus der Liste der zugelassenen Geräte heraus, wenn Sie ein neues Gerät anmelden. Insofern «müssen» Sie gar nichts tun. Das ist jedoch nicht immer erwünscht: Vielleicht haben Sie noch einen alten eReader in Betrieb, auf dem Sie das etwas behäbige Anmeldeprozedere nicht nochmals durchführen wollen. Dafür würden Sie vielleicht gerne ein verschenktes Gerät sowie die Browser-Sessions löschen.

Geräte aufräumen

Sie wollen jetzt nicht aus Versehen ein älteres, noch verwendetes Gerät aus der Liste kicken. Loggen Sie sich daher am besten mit einem Browser ein, den Sie zuletzt für die Tolino-Cloud benutzt haben. Das geht z.B. via https://mytolino.de/ch/. Klicken Sie dort in der linken Spalte auf Webreader und melden Sie sich mit Ihrem Webshop an (z.B. Orell Füssli). Sie landen auf der Hauptseite Ihres Cloud-Kontos.

Die Tolino-Cloud-Hauptseite

 © Quelle: PCtipp.ch

Klicken Sie in der linken Spalte auf Mein Konto, anschliessend im Hauptteil des Fensters auf den Link Geräte-Verwaltung.

In den Konto-Einstellungen gehts zur Geräte-Verwaltung

 © Quelle: PCtipp.ch

Sie müssen sich nun eventuell nochmals einloggen. Jetzt werden die Geräte aufgelistet. Auch eine Browser-Session am PC gilt hier als Gerät, daher sehen Sie zuoberst mutmasslich einen «Tolino Webreader». 

Benutzen Sie den Abmelden-Button bei allen Geräten und Browser-Sessions, die Sie nicht mehr verwenden

 © Quelle: PCtipp.ch

Klicken Sie bei jedem nicht mehr verwendeten Gerät auf Abmelden.

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