Top-Tipps für bessere Handy-Fotos

Sowohl Android als auch iOS stapeln die Serienbilder in ihren Foto-Apps. Unter Android tippen Sie auf einen solchen Stapel und wählen unten aus, welche Aufnahmen Sie bearbeiten wollen. Auf dem iPhone tippen Sie ebenfalls auf den angezeigten Stapel, danach aber unten auf Auswählen. Anschliessend scrollen Sie durch die Bilder, markieren eines oder mehrere als Favoriten und tippen auf Fertig, Bild 11.

Danach entscheiden Sie, ob Sie alle Serienaufnahmen aufheben wollen oder nur die als Favoriten markierten. Bilder, die nach Einschätzung von iOS am besten gelungen sind, zeigen unten einen kleinen grauen Punkt.

iOS hat noch eine weitere Besonderheit. Wenn Sie in den Einstellungen unter Kamera die Option Lauter für Serie verwenden aktivieren, schiessen Sie – bei geöffneter Kamera-App – Serienaufnahmen in Zukunft einfach durch Drücken der Lauter-Taste.

Die Serienbildfunktion von Android hat dafür die Spezialität, dass Sie damit statt vieler einzelner Aufnahmen auch ein bewegtes GIF-Bild erzeugen können. Tippen Sie dazu oben links auf das Zahnrad-Symbol und gehen Sie zu Auslöser gedrückt halten. Wählen Sie nun GIF erstellen aus.

Live-Fotos

Eine weitere Besonderheit sind sogenannte Live-Aufnahmen, die sich Apple zuerst ausgedacht hat. Dabei nimmt das Handy nicht nur eine Einzelaufnahme auf, sondern ein kurzes Filmchen, aus dem Sie danach bequem das beste Einzelbild auswählen. Das geht allerdings auf Kosten des Speicherplatzes, da Live-Aufnahmen natürlich grösser als einzelne Fotos sind. Die Funktion aktivieren oder deaktivieren Sie direkt in der Kamera-App Ihres iPhones oben rechts über das. Ist es durchgestrichen, ist sie abgeschaltet.

Ihr Telefon wählt nach jeder Live-Aufnahme automatisch ein Schlüsselfoto aus, das es in der Galerie anzeigt. Um dieses zu ändern, wählen Sie das Bild aus, tippen auf Bearbeiten und links unten auf Live beziehungsweise wieder das Symbol mit den drei Kreisen. Scrollen Sie mit dem Finger durch die Fotos, bis Sie das Beste gefunden haben. Tippen Sie auf Als Schlüsselfoto festlegen und bestätigen Sie oben rechts mit dem gelben Häkchen.