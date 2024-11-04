Transkribieren in Word

Gesprochene Sprache in Text zu übersetzen (und umgekehrt) gehört zu den älteren Disziplinen der KI (künstliche Intelligenz). Entsprechende Werkzeuge sind seit vielen Jahren auf dem Markt und stellenweise sogar ausgezeichnet. Mit dem aktuellen KI-Schub hat sich aber noch einmal viel getan: Das gilt einerseits für die Qualität der Transkriptionen, andererseits aber auch für die Verbreitung und Implementation dieser Funktionen. Microsoft arbeitet schon seit Längerem mit Transkriptionsfunktionen, etwa der Diktierfunktion in Word. In den vergangenen Jahren hat sich die Entwicklung allerdings deutlich intensiviert, angefeuert durch neue Sprachverarbeitungsprodukte wie ChatGPT oder DeepL.

Im Vergleich zur bisherigen Diktierfunktion ist die Transkriptionsfunktion in Word etwas flexibler. Sie kann sowohl mit Live-Sprache als auch mit bestehenden Aufnahmen arbeiten. In beiden Fällen wird die Audio­aufnahme in die Microsoft-Cloud geladen und dort verarbeitet, was Sie bezüglich Datenschutz bedenken sollten (siehe auch nächster Abschnitt). Sie erhalten zudem eine Kopie der Aufnahme in Ihrer OneDrive-Cloud. Diese können Sie nach der Transkription behalten oder löschen.

Derzeit ist die Transkription in Word nur für zahlende Microsoft-365-Kunden freigeschaltet und funktioniert in der Word-Desktop-App für Windows und in der Web-App, Bild 1. Mac- und Linux-Nutzer müssen also die Webversion von Word verwenden.