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Klaus Zellweger
12. Feb 2013
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Trick 17: Inhalte aus Word-Dateien extrahieren

Ach, du liebes Suffix! Es reicht tatsächlich ein Handgriff, um aus einer Word-Datei alle Medien herauszuklauben.
© Quelle: PCtipp.ch

Kennen Sie das? Jemand schickt Ihnen Bilder / Grafiken / Diagramme, die zuvor in eine Word-Datei gepackt wurden. Nichts gegen Word, aber in diesem Fall kommt das sehr ungelegen – vielleicht deshalb, weil die Medien in einem ganz anderen Programm weiterverarbeitet werden sollen.

Die Abhilfe: Duplizieren Sie das Word-Dokument, falls Sie den Urzustand erhalten möchten. Klicken Sie auf das Word-Dokument und ändern Sie das Suffix von «.docx» in «.zip».

© Quelle: PCtipp.ch

Bestätigen Sie die unvermeidliche Warnung, dass die Datei mit dieser Aktion unbrauchbar werden könnte. Jetzt sieht das Word-Dokument aus wie eine Zip-Datei. Doppelklicken Sie diese und navigieren Sie zum Verzeichnis «Word/Media». Hier finden Sie alle Medien-Dateien, die sie nun an einen beliebigen Ort kopieren können. Dieser Trick funktioniert unter OS X übrigens genauso gut.

© Quelle: PCtipp.ch

Wo ist das Suffix?!?

Kleiner Stolperstein: Das Suffix wird von Windows ab Werk ausgeblendet. Um es einzublenden öffnen Sie im Explorer ein Fenster und wählen Sie im Menü «Organisieren» den Befehl «Ordner- und Suchoptionen».

© Quelle: PCtipp.ch

Klicken Sie danach auf den Bereich «Ansicht» und deaktivieren Sie die Option «Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden».

© Quelle: PCtipp.ch

Jetzt steht der Umwandlung ins Zip-Format nichts mehr im Weg.

Lust auf noch mehr Tricksereien?

Hier geht’s zu unserer Rubrik «Trick 17».

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