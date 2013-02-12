Trick 17: Inhalte aus Word-Dateien extrahieren

Kennen Sie das? Jemand schickt Ihnen Bilder / Grafiken / Diagramme, die zuvor in eine Word-Datei gepackt wurden. Nichts gegen Word, aber in diesem Fall kommt das sehr ungelegen – vielleicht deshalb, weil die Medien in einem ganz anderen Programm weiterverarbeitet werden sollen.

Die Abhilfe: Duplizieren Sie das Word-Dokument, falls Sie den Urzustand erhalten möchten. Klicken Sie auf das Word-Dokument und ändern Sie das Suffix von «.docx» in «.zip».