Trick 17: Philips Hue mit LivingColors 2 verbinden

Das grösste Problem war, dass im Internet keine einfache Anleitung zu finden war, wie man diese verzwickte Situation auflöst. Oder wie man gefahrlos LivingColors-Leuchten einbindet. Das soll sich nicht wiederholen: Wenn Sie die folgenden einfachen Schritte durchlaufen, können Sie anschliessend …

… Leuchten der LivingColors-2-Serie mit dem Hue-System kombinieren

… Hue-Lampen aus zwei verschiedenen Starterkits über dieselbe Hue-Bridge steuern

… eine Hue-Bridge wiederbeleben, die keine Lampen mehr erkennen will

Das Kleingedruckte

Bei dieser Prozedur gehen alle Lichtszenen in der Bridge verloren. Ausserdem muss die Bridge beim Hue-Konto im Internet neu angemeldet werden – ganz so, wie Sie es bei der ersten Inbetriebnahme gemacht haben.