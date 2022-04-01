Tricks für die Suchmaschine DuckDuckGo

Leider funktioniert vieles davon nur in Englisch. So erhalten Sie bei what rhymes with good direkt Vorschläge dazu, was sich im Englischen auf «good» reimt. Bei der Suche nach was reimt sich auf gut findet DuckDuckGo zwar deutschsprachige Seiten übers Reimen, aber zeigt keine direkten Antworten an. Wer gut Englisch kann, wird aber viele nützliche Sofortantworten finden.

Beispiele:

Suchen Sie einmal nach «flight» und einer Flugnummer

Oder nach dem Wetter: weather Zürich , inzwischen geht auch wetter zürich

, inzwischen geht auch Tippen Sie mal eine Rechenaufgabe ein, etwa 4+5*10 . Sie stellen fest, dass DuckDuckGo auch die Regel «Punkt vor Strich» beherrscht und ordnungsgemäss auf 54 kommt.

. Sie stellen fest, dass DuckDuckGo auch die Regel «Punkt vor Strich» beherrscht und ordnungsgemäss auf 54 kommt. Eine Suche nach html code ä liefert die HTML-Schreibweise des Umlauts ä: «ä»

liefert die HTML-Schreibweise des Umlauts ä: «ä» Haben Sie einen Kurzlink (z. B. von bit.ly oder ow.ly) und würden gerne vor dem Klick schon wissen, wo er hinführt? Verfüttern Sie den Link an DuckDuckGo. Es schlägt diese Links bei unshorten.me nach und zeigt den kompletten Link an

Suchen Sie auch einmal nach my ip – schon erscheint dort direkt das Resultat

– schon erscheint dort direkt das Resultat Wie viel ist unser monatlicher Forums-Hunderter in Euro wert? Versuchen Sie es mit: 100 chf eur

Nützlich sind auch einfache Suchzusätze wie maps oder news. Bei einer Suche nach Zürich Rathaus fügen Sie einfach noch ein maps an, um das Rathaus direkt auf der Karte angezeigt zu bekommen.

Auf der nächsten Seite finden Sie einige Suchtricks, die Sie von anderen Suchmaschinen schon kennen können. Und auf der letzten Seite zeigen wir Ihnen eine Übersicht über die interessantesten Suchtipps zu DuckDuckGo.

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Diese klassischen Suchtricks funktionieren auch

Klassische Suchtipps

Sie können vieles von dem, was Sie sich in anderen Suchmaschinen angewöhnt haben, auch auf DuckDuckGo ausprobieren. Es kommt durchaus mit einigen klassischen Suchtricks klar.

Die Übersicht über die DuckDuckGo-Such-Syntax finden Sie hier.

Tippen Sie einfach die Suchbegriffe ein, die möglichst im Dokument vorkommen sollten.

Setzen Sie stehende Begriffe wie Zitate in Anführungszeichen, wenn die Wortfolge genau passen muss. Ein Beispiel: "wie es auch hiesse" findet das Zitat von Shakespeare.

Ein Minuszeichen vor einem Wort liefert weniger Resultate mit dem Begriff, ein Pluszeichen legt hingegen grösseres Gewicht auf den Begriff:

tierbabys +katzen -hunde

Resultate mit einem bestimmten Dateityp kennt DuckDuckGo auch:

Setzen Sie einfach ein filetype:pdf hinter den Suchbegriff, wenn Sie gerne PDF-Dateien hätten. Es funktionieren auch diese Dateitypen: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, html

Sie möchten Resultate von einer bestimmten Seite – möchten aber kein Bang benutzen oder haben kein Bang gefunden? Der «site:»-Parameter geht ebenfalls: word makro site:pctipp.ch bringt Resultate von der PCtipp-Webseite. Vielleicht gibt es nächstens auch ein PCtipp-Bang, wer weiss!

Sie können es auch ins Gegenteil verkehren, indem Sie ein Minuszeichen davor setzen. Dann blendet es Resultate von jener Webseite aus.

Soll der Titel der gesuchten Seite eine bestimmte Zeichenfolge enthalten? Voilà: Patrick Stewart intitle:"star trek"

Oder soll speziell in den Tipps und Tricks gesucht werden? Die PCtipp-Kummerkasten-Artikel enthalten alle in der URL die Zeichenfolge praxis. Suchen Sie daher zum Beispiel nach:

word makro site:pctipp.ch inurl:praxis

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Liste mit interessanten Sofortantwort-Funktionen

Liste mit nützlichen Sofortantworten in DuckDuckGo

In der folgenden Tabelle von Robert Schanze (COM!-Magazin) finden Sie einige oben noch nicht beschriebene Tricks.