Google-Alternative
Tricks für die Suchmaschine DuckDuckGo
Die Suchmaschine DuckDuckGo verkauft keine Benutzerdaten weiter und spioniert die Nutzer auch nicht aus. Das macht sie zur passenden Suchmaschine für Menschen, die mit ihren Daten weniger freizügig umgehen wollen.
Besuchen Sie duckduckgo.com und schauen Sie sich dort ein wenig um.
DuckDuckGo als Standardsuche
Am besten lassen sich Erfahrungen sammeln, wenn Sie mal für eine Zeit lang die Standardsuche Ihres Browsers umstellen.
Im Firefox: Im aktuellen Firefox ist DuckDuckGo standardmässig enthalten – nur nicht aktiviert. Öffnen Sie das Firefox-Menü, gehen Sie zu Einstellungen und wechseln Sie zu Suche. Klappen Sie das Menü unter Standardsuchmaschine auf und schalten Sie auf DuckDuckGo um.
Es ist hierfür also nicht nötig, ein Add-on zu installieren, auch wenn mehrere Firefox-Add-ons für DuckDuckGo existieren. Jenes, das Sie unter dieser Adresse finden, ist das offizielle von DuckDuckGo selbst. Es fügt zusätzlich einen Tracking-Blocker hinzu. Sie können diesen installieren – oder auch nicht.
In Google Chrome: Google wird diesen Tipp nicht gerade lieben, gibt sich aber gegenüber alternativen Suchmaschinen ebenfalls einigermassen offen. Öffnen Sie in Google Chrome oben rechts über das Drei-Punkte-Icon das Menü und gehen Sie zu den Einstellungen. Klicken Sie in der linken Spalte auf Suchmaschine. Klappen Sie hinter In der Adressleiste verwendete Suchmaschine das Menü auf und schalten Sie auf DuckDuckGo um. Vorinstalliert wären in der Regel noch Google selbst, Yahoo und Bing. Sollte DuckDuckGo dort fehlen, entdecken Sie es vielleicht via Suchmaschinen und die Websitesuche verwalten. Klicken Sie dahinter aufs Drei-Punkte-Icon und greifen Sie zu Als Standard festlegen.
In Microsoft Edge: Öffnen Sie Edge. Surfen Sie einmal zu duckduckgo.com. Erst jetzt erhalten Sie die Möglichkeit, die Suche auf diese Suchmaschine umzuschalten. Gehen Sie nun übers Drei-Punkte-Icon oben rechts zu den Einstellungen. In der linken Spalte gehts zu Datenschutz, Suche und Dienste. Scrollen Sie ganz nach unten und klicken Sie auf Adressleiste und Suche. Bei In Adressleiste verwendete Suchmaschine wählen Sie DuckDuckGo aus. Noch ein Klick auf DuckDuckGo (erkannt) und auf Als Standard.
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DuckDuckGo-Einstellungen • QR-Code erstellen
Nun zu den Einstellungen
Öffnen Sie auf duckduckgo.com oben rechts das Hamburger-Menü (die drei waagrechten Striche). Hier gibts unter Alle Einstellungen einiges zu entdecken, womit Sie die Suche für Ihren Bedarf optimieren können.
Einige Beispiele: Im Reiter Allgemein finden die Region, die Sie auf Switzerland (de) umschalten können. Falls Sie Suchresultate nicht schon gewohnheitsmässig manuell mittels Ctrl+Klick in einem neuen Fenster oder Tab öffnen, aktivieren Sie Neues Fenster.
DuckDuckGo kann auch mit ein paar Rechenkünsten aufwarten. Schalten Sie darum die Masseinheiten auf unser Metrisches System um.
In den Reitern Thema und Aussehen geht es um Ihre optischen Vorlieben. In Thema schalten Sie komplett auf ein anderes Farbschema um. Unter Aussehen lässt sich jedes Element in Sachen Schriftart, -grösse und -farbe noch ändern. Lassen Sie diese Einstellungen am besten vorerst mal auf Standard, ebenso wie jene unter Datenschutz. Klicken Sie unten auf Speichern und beenden.
QR-Code erstellen
DuckDuckGo erstellt auch gleich einen QR-Code, falls Sie gerade einen brauchen. Suchen Sie zum Beispiel in DuckDuckGo nach qr code text, also zum Beispiel so:
qr code pctipp.ch/1224839
Schon zeigt es einen QR-Code an, der diesen Text oder Link enthält.
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Bangs und andere Spezialitäten
Lernen Sie die Bangs kennen
Bangs sind eine Spezialität von DuckDuckGo. Damit können Sie mit einem von über 13'500 vordefinierten Kürzeln auf ganz bestimmten Sites suchen. Ist Ihnen ein Bang bekannt, tippen Sie im Suchfeld auf duckduckgo.com ein Ausrufezeichen und das Bang-Kürzel der zu durchsuchenden Seite ein, z. B. !w. Nun erscheinen die wichtigsten «Bangs», die passen könnten, etwa !wde für die Wikipedia in Deutsch. Übernehmen Sie das, tippen Sie dahinter das darin gesuchte Wort, schon kanns losgehen. Es gibt auch !yt für YouTube, !clipart für Microsoft ClipArt-Bilder, !imdb für die International Movie Database oder auch !srf für eine Suche auf der Webseite des Schweizer Fernsehens. Bangs gibts in Kategorien wie Shopping, Kultur, aber auch Technik und mehr. Eine Suchfunktion, um die für Sie interessantesten Bangs überhaupt erst zu finden, gibt es hier: duckduckgo.com/bang. Interessant für Windows-User ist zum Beispiel !mskb, das in der Microsoft Knowlege Base sucht.
Sie können auch eigene Bangs erstellen bzw. vorschlagen.
Spielchen gefällig?
Suchen Sie auf DuckDuckGo nach play 2048. Nun erscheint ein ominöses Quadrat mit einer Ziffer 2. Klicken Sie auf New Game, fängt ein Spiel namens 2048 an. Drücken Sie die Pfeiltasten, um die Zahlen zu bewegen. Bei jedem Drücken erscheint eine neue Ziffer. Wenn zwei gleiche Zahlen sich horizontal oder vertikal so aufeinanderschieben lassen, addieren sie sich und geben die Felder wieder frei. Das Ziel ist, eine möglichst hohe Punktzahl zu erreichen. Hier könnten wir die Pfeil-Rauf-Taste drücken, um die beiden Vieren in der rechten Spalte zu addieren.
Sofortantworten (Instant Answers)
DuckDuckGo versucht, manche Dinge auch direkt zu beantworten bzw. bietet ein paar Dienste an. Zum Beispiel einen Timer, den Sie mit etwas wie start 5 min timer oder start 3:30 timer aktivieren können.
Leider funktioniert vieles davon nur in Englisch. So erhalten Sie bei what rhymes with good direkt Vorschläge dazu, was sich im Englischen auf «good» reimt. Bei der Suche nach was reimt sich auf gut findet DuckDuckGo zwar deutschsprachige Seiten übers Reimen, aber zeigt keine direkten Antworten an. Wer gut Englisch kann, wird aber viele nützliche Sofortantworten finden.
Beispiele:
- Suchen Sie einmal nach «flight» und einer Flugnummer
- Oder nach dem Wetter: weather Zürich, inzwischen geht auch wetter zürich
- Tippen Sie mal eine Rechenaufgabe ein, etwa 4+5*10. Sie stellen fest, dass DuckDuckGo auch die Regel «Punkt vor Strich» beherrscht und ordnungsgemäss auf 54 kommt.
- Eine Suche nach html code ä liefert die HTML-Schreibweise des Umlauts ä: «ä»
- Haben Sie einen Kurzlink (z. B. von bit.ly oder ow.ly) und würden gerne vor dem Klick schon wissen, wo er hinführt? Verfüttern Sie den Link an DuckDuckGo. Es schlägt diese Links bei unshorten.me nach und zeigt den kompletten Link an
- Suchen Sie auch einmal nach my ip – schon erscheint dort direkt das Resultat
- Wie viel ist unser monatlicher Forums-Hunderter in Euro wert? Versuchen Sie es mit: 100 chf eur
Nützlich sind auch einfache Suchzusätze wie maps oder news. Bei einer Suche nach Zürich Rathaus fügen Sie einfach noch ein maps an, um das Rathaus direkt auf der Karte angezeigt zu bekommen.
Auf der nächsten Seite finden Sie einige Suchtricks, die Sie von anderen Suchmaschinen schon kennen können. Und auf der letzten Seite zeigen wir Ihnen eine Übersicht über die interessantesten Suchtipps zu DuckDuckGo.
Nächste Seite: Diese klassischen Suchtricks funktionieren auch
Diese klassischen Suchtricks funktionieren auch
Klassische Suchtipps
Sie können vieles von dem, was Sie sich in anderen Suchmaschinen angewöhnt haben, auch auf DuckDuckGo ausprobieren. Es kommt durchaus mit einigen klassischen Suchtricks klar.
Die Übersicht über die DuckDuckGo-Such-Syntax finden Sie hier.
Tippen Sie einfach die Suchbegriffe ein, die möglichst im Dokument vorkommen sollten.
Setzen Sie stehende Begriffe wie Zitate in Anführungszeichen, wenn die Wortfolge genau passen muss. Ein Beispiel: "wie es auch hiesse" findet das Zitat von Shakespeare.
Ein Minuszeichen vor einem Wort liefert weniger Resultate mit dem Begriff, ein Pluszeichen legt hingegen grösseres Gewicht auf den Begriff:
tierbabys +katzen -hunde
Resultate mit einem bestimmten Dateityp kennt DuckDuckGo auch:
Setzen Sie einfach ein filetype:pdf hinter den Suchbegriff, wenn Sie gerne PDF-Dateien hätten. Es funktionieren auch diese Dateitypen: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, html
Sie möchten Resultate von einer bestimmten Seite – möchten aber kein Bang benutzen oder haben kein Bang gefunden? Der «site:»-Parameter geht ebenfalls: word makro site:pctipp.ch bringt Resultate von der PCtipp-Webseite. Vielleicht gibt es nächstens auch ein PCtipp-Bang, wer weiss!
Sie können es auch ins Gegenteil verkehren, indem Sie ein Minuszeichen davor setzen. Dann blendet es Resultate von jener Webseite aus.
Soll der Titel der gesuchten Seite eine bestimmte Zeichenfolge enthalten? Voilà: Patrick Stewart intitle:"star trek"
Oder soll speziell in den Tipps und Tricks gesucht werden? Die PCtipp-Kummerkasten-Artikel enthalten alle in der URL die Zeichenfolge praxis. Suchen Sie daher zum Beispiel nach:
word makro site:pctipp.ch inurl:praxis
Nächste Seite: Liste mit interessanten Sofortantwort-Funktionen
Liste mit interessanten Sofortantwort-Funktionen
Liste mit nützlichen Sofortantworten in DuckDuckGo
In der folgenden Tabelle von Robert Schanze (COM!-Magazin) finden Sie einige oben noch nicht beschriebene Tricks.
Liste nützlicher Sofortantworten in DuckDuckGo
(Ursprung 6.8.2018, aktualisiert auf neuere Browserversionen 1.4.2022)
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