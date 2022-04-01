Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
1. Apr 2022
Lesedauer 8 Min.

Google-Alternative

Tricks für die Suchmaschine DuckDuckGo

Die alternative Suchmaschine schont die Privatsphäre und hat ein paar erstaunliche Tricks auf Lager.
Die Sucheinstellungen im Firefox

In Firefox können Sie die Standardsuche einfach auf DuckDuckGo umstellen

© Quelle: PCtipp.ch

Die Suchmaschine DuckDuckGo verkauft keine Benutzerdaten weiter und spioniert die Nutzer auch nicht aus. Das macht sie zur passenden Suchmaschine für Menschen, die mit ihren Daten weniger freizügig umgehen wollen.

Besuchen Sie duckduckgo.com und schauen Sie sich dort ein wenig um.

DuckDuckGo als Standardsuche

Am besten lassen sich Erfahrungen sammeln, wenn Sie mal für eine Zeit lang die Standardsuche Ihres Browsers umstellen.

Im Firefox: Im aktuellen Firefox ist DuckDuckGo standardmässig enthalten – nur nicht aktiviert. Öffnen Sie das Firefox-Menü, gehen Sie zu Einstellungen und wechseln Sie zu Suche. Klappen Sie das Menü unter Standardsuchmaschine auf und schalten Sie auf DuckDuckGo um. 

In Firefox können Sie die Standardsuche einfach auf DuckDuckGo umstellen

 © Quelle: PCtipp.ch

Es ist hierfür also nicht nötig, ein Add-on zu installieren, auch wenn mehrere Firefox-Add-ons für DuckDuckGo existieren. Jenes, das Sie unter dieser Adresse finden, ist das offizielle von DuckDuckGo selbst. Es fügt zusätzlich einen Tracking-Blocker hinzu. Sie können diesen installieren – oder auch nicht. 

In Google Chrome: Google wird diesen Tipp nicht gerade lieben, gibt sich aber gegenüber alternativen Suchmaschinen ebenfalls einigermassen offen. Öffnen Sie in Google Chrome oben rechts über das Drei-Punkte-Icon das Menü und gehen Sie zu den Einstellungen. Klicken Sie in der linken Spalte auf Suchmaschine. Klappen Sie hinter In der Adressleiste verwendete Suchmaschine das Menü auf und schalten Sie auf DuckDuckGo um. Vorinstalliert wären in der Regel noch Google selbst, Yahoo und Bing. Sollte DuckDuckGo dort fehlen, entdecken Sie es vielleicht via Suchmaschinen und die Websitesuche verwalten. Klicken Sie dahinter aufs Drei-Punkte-Icon und greifen Sie zu Als Standard festlegen.

Suchmaschine in Google Chrome ändern

 © Quelle: PCtipp.ch

In Microsoft Edge: Öffnen Sie Edge. Surfen Sie einmal zu duckduckgo.com. Erst jetzt erhalten Sie die Möglichkeit, die Suche auf diese Suchmaschine umzuschalten. Gehen Sie nun übers Drei-Punkte-Icon oben rechts zu den Einstellungen. In der linken Spalte gehts zu Datenschutz, Suche und Dienste. Scrollen Sie ganz nach unten und klicken Sie auf Adressleiste und Suche. Bei In Adressleiste verwendete Suchmaschine wählen Sie DuckDuckGo aus. Noch ein Klick auf DuckDuckGo (erkannt) und auf Als Standard.

Die Suchmaschinen-Einstellungen in Microsoft Edge

 © Quelle: PCtipp.ch

Nächste Seite: DuckDuckGo-Einstellungen

DuckDuckGo-Einstellungen • QR-Code erstellen

Nun zu den Einstellungen

Öffnen Sie auf duckduckgo.com oben rechts das Hamburger-Menü (die drei waagrechten Striche). Hier gibts unter Alle Einstellungen einiges zu entdecken, womit Sie die Suche für Ihren Bedarf optimieren können. 

Einige Beispiele: Im Reiter Allgemein finden die Region, die Sie auf Switzerland (de) umschalten können. Falls Sie Suchresultate nicht schon gewohnheitsmässig manuell mittels Ctrl+Klick in einem neuen Fenster oder Tab öffnen, aktivieren Sie Neues Fenster

DuckDuckGo kann auch mit ein paar Rechenkünsten aufwarten. Schalten Sie darum die Masseinheiten auf unser Metrisches System um.

Ändern Sie die Einstellungen

 © Quelle: PCtipp.ch

In den Reitern Thema und Aussehen geht es um Ihre optischen Vorlieben. In Thema schalten Sie komplett auf ein anderes Farbschema um. Unter Aussehen lässt sich jedes Element in Sachen Schriftart, -grösse und -farbe noch ändern. Lassen Sie diese Einstellungen am besten vorerst mal auf Standard, ebenso wie jene unter Datenschutz. Klicken Sie unten auf Speichern und beenden.

QR-Code erstellen

DuckDuckGo erstellt auch gleich einen QR-Code, falls Sie gerade einen brauchen. Suchen Sie zum Beispiel in DuckDuckGo nach qr code text, also zum Beispiel so:

qr code pctipp.ch/1224839

Schon zeigt es einen QR-Code an, der diesen Text oder Link enthält.

QR-Code gefällig? DuckDuckGo kanns!

 © Quelle: PCtipp.ch

Nächste Seite: Bangs und andere Spezialitäten

Bangs und andere Spezialitäten

Lernen Sie die Bangs kennen

Bangs sind eine Spezialität von DuckDuckGo. Damit können Sie mit einem von über 13'500 vordefinierten Kürzeln auf ganz bestimmten Sites suchen. Ist Ihnen ein Bang bekannt, tippen Sie im Suchfeld auf duckduckgo.com ein Ausrufezeichen und das Bang-Kürzel der zu durchsuchenden Seite ein, z. B. !w. Nun erscheinen die wichtigsten «Bangs», die passen könnten, etwa !wde für die Wikipedia in Deutsch. Übernehmen Sie das, tippen Sie dahinter das darin gesuchte Wort, schon kanns losgehen. Es gibt auch !yt für YouTube, !clipart für Microsoft ClipArt-Bilder, !imdb für die International Movie Database oder auch !srf für eine Suche auf der Webseite des Schweizer Fernsehens. Bangs gibts in Kategorien wie Shopping, Kultur, aber auch Technik und mehr. Eine Suchfunktion, um die für Sie interessantesten Bangs überhaupt erst zu finden, gibt es hier: duckduckgo.com/bang. Interessant für Windows-User ist zum Beispiel !mskb, das in der Microsoft Knowlege Base sucht.

Viele Bangs helfen in der Suche unter DuckDuckGo

 © Quelle: PCtipp.ch

Sie können auch eigene Bangs erstellen bzw. vorschlagen.

Spielchen gefällig?

Suchen Sie auf DuckDuckGo nach play 2048. Nun erscheint ein ominöses Quadrat mit einer Ziffer 2. Klicken Sie auf New Game, fängt ein Spiel namens 2048 an. Drücken Sie die Pfeiltasten, um die Zahlen zu bewegen. Bei jedem Drücken erscheint eine neue Ziffer. Wenn zwei gleiche Zahlen sich horizontal oder vertikal so aufeinanderschieben lassen, addieren sie sich und geben die Felder wieder frei. Das Ziel ist, eine möglichst hohe Punktzahl zu erreichen. Hier könnten wir die Pfeil-Rauf-Taste drücken, um die beiden Vieren in der rechten Spalte zu addieren.

Ein kleines Spiel namens 2048

 © Quelle: PCtipp.ch

Sofortantworten (Instant Answers)

DuckDuckGo versucht, manche Dinge auch direkt zu beantworten bzw. bietet ein paar Dienste an. Zum Beispiel einen Timer, den Sie mit etwas wie start 5 min timer oder start 3:30 timer aktivieren können. 

DuckDuckGo kann auch eine Eieruhr sein

 © Quelle: PCtipp.ch

Leider funktioniert vieles davon nur in Englisch. So erhalten Sie bei what rhymes with good direkt Vorschläge dazu, was sich im Englischen auf «good» reimt. Bei der Suche nach was reimt sich auf gut findet DuckDuckGo zwar deutschsprachige Seiten übers Reimen, aber zeigt keine direkten Antworten an. Wer gut Englisch kann, wird aber viele nützliche Sofortantworten finden.

Beispiele:

  • Suchen Sie einmal nach «flight» und einer Flugnummer
  • Oder nach dem Wetter: weather Zürich, inzwischen geht auch wetter zürich

  • Tippen Sie mal eine Rechenaufgabe ein, etwa 4+5*10. Sie stellen fest, dass DuckDuckGo auch die Regel «Punkt vor Strich» beherrscht und ordnungsgemäss auf 54 kommt.
  • Eine Suche nach html code ä liefert die HTML-Schreibweise des Umlauts ä: «ä»
  • Haben Sie einen Kurzlink (z. B. von bit.ly oder ow.ly) und würden gerne vor dem Klick schon wissen, wo er hinführt? Verfüttern Sie den Link an DuckDuckGo. Es schlägt diese Links bei unshorten.me nach und zeigt den kompletten Link an
  • Suchen Sie auch einmal nach my ip – schon erscheint dort direkt das Resultat
  • Wie viel ist unser monatlicher Forums-Hunderter in Euro wert? Versuchen Sie es mit: 100 chf eur

Nützlich sind auch einfache Suchzusätze wie maps oder news. Bei einer Suche nach Zürich Rathaus fügen Sie einfach noch ein maps an, um das Rathaus direkt auf der Karte angezeigt zu bekommen.

Auf der nächsten Seite finden Sie einige Suchtricks, die Sie von anderen Suchmaschinen schon kennen können. Und auf der letzten Seite zeigen wir Ihnen eine Übersicht über die interessantesten Suchtipps zu DuckDuckGo.

Nächste Seite: Diese klassischen Suchtricks funktionieren auch

Diese klassischen Suchtricks funktionieren auch

Klassische Suchtipps

Sie können vieles von dem, was Sie sich in anderen Suchmaschinen angewöhnt haben, auch auf DuckDuckGo ausprobieren. Es kommt durchaus mit einigen klassischen Suchtricks klar.

Die Übersicht über die DuckDuckGo-Such-Syntax finden Sie hier.

Tippen Sie einfach die Suchbegriffe ein, die möglichst im Dokument vorkommen sollten. 

Setzen Sie stehende Begriffe wie Zitate in Anführungszeichen, wenn die Wortfolge genau passen muss. Ein Beispiel: "wie es auch hiesse" findet das Zitat von Shakespeare.

Ein Minuszeichen vor einem Wort liefert weniger Resultate mit dem Begriff, ein Pluszeichen legt hingegen grösseres Gewicht auf den Begriff:

tierbabys +katzen -hunde

Resultate mit einem bestimmten Dateityp kennt DuckDuckGo auch:

Setzen Sie einfach ein filetype:pdf hinter den Suchbegriff, wenn Sie gerne PDF-Dateien hätten. Es funktionieren auch diese Dateitypen: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, html

Sie möchten Resultate von einer bestimmten Seite – möchten aber kein Bang benutzen oder haben kein Bang gefunden? Der «site:»-Parameter geht ebenfalls: word makro site:pctipp.ch bringt Resultate von der PCtipp-Webseite. Vielleicht gibt es nächstens auch ein PCtipp-Bang, wer weiss!

Sie können es auch ins Gegenteil verkehren, indem Sie ein Minuszeichen davor setzen. Dann blendet es Resultate von jener Webseite aus.

Soll der Titel der gesuchten Seite eine bestimmte Zeichenfolge enthalten? Voilà: Patrick Stewart intitle:"star trek"

Oder soll speziell in den Tipps und Tricks gesucht werden? Die PCtipp-Kummerkasten-Artikel enthalten alle in der URL die Zeichenfolge praxis. Suchen Sie daher zum Beispiel nach:

word makro site:pctipp.ch inurl:praxis

Nächste Seite: Liste mit interessanten Sofortantwort-Funktionen

Liste mit interessanten Sofortantwort-Funktionen

Liste mit nützlichen Sofortantworten in DuckDuckGo

In der folgenden Tabelle von Robert Schanze (COM!-Magazin) finden Sie einige oben noch nicht beschriebene Tricks.

Liste nützlicher Sofortantworten in DuckDuckGo

Syntax Beispieleingabe Beispielresultat Bemerkung
Computer und Netzwerk
password Zahl password 7 t2hvYZD Erstellt ein Passwort mit 7 Zeichen
password Zahl strong Password 8 strong G##A2*%# Erstellt ein starkes Passwort mit 8 Zeichen
aspect ratio 16:9 Zahl:? aspect ratio 16:9 1920:? 1920:1080 (16:9) Berechnet Verhältnisse anhand der Vorgabe 16:9
my ip my ip 189.172.81.129 in Munich, Bayern, Germany Zeigt die eigene IP-Adresse an
Gekürzter Link https://t.co/YnGv9j7wHY https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fsck.k9 Zeigt gekürzte Links komplett an
ascii table ascii table Anzeige der ASCII-Tabelle Zeigt die ASCII-Tabelle an
html chars html chars Anzeige der HTML-Zeichentabelle Zeigt eine scrollbare HTML-Zeichentabelle an
Zufallsgenerator
rand Zahl1 Zahl2 Rand 2 5 2 Gibt per Zufallsziehung eine Zahl aus der Menge 2 bis 5 aus
roll die roll die Grafikanzeige eines Würfels Zeigt das Ergebnis eines Würfels an
roll dice roll dice Grafikanzeige zweier Würfel Zeigt die Ergebnisse zweier Würfel an
Mathematik
Rechenaufgabe 6/3+3*(4+2) 20 Rechnet Rechenaufgaben aus
square root of Zahl square root of 1764 42 Berechnet die Quadratwurzel
third root of Zahl third root of 17576 26 Berechnet die Kubikwurzel
average Zahl1, Zahl2, Zahl3 ... Average 12, 7, 2 7 Berechnet den Durchschnitt aus Zahlen
circumference circle Radius circumference circle 4 25.1327412287183 Berechnet den Kreisumfang anhand des Radius
factors of Zahl factors of 21 1 3 7 21 Berechnet die Teilermenge einer Zahl
Kalender
Tag Monat Jahr plus Zahl days 1 december 1999 plus 8150 days 25 March 2022 Berechnet das Datum zuzüglich einer Anzahl an Tagen
Umrechnungen

   

Zahl usd in chf 100 usd in eur 100 US Dollar (USD) = 93.08 Swiss Franc (CHF) Rechnet US-Dollar in Franken um
Zahl fahrenheit to celsius 5 fahrenheit to celsius -15 °C (degrees Celsius) Rechnet Grad Fahrenheit in Grad Celsius um
Populäres

   

weather (oder wetter) Ort wetter Zürich Klar, 19° C, Luftfeuchtigkeit 34%, Wind 12 KPH NO Zeigt das Wetter an
time Ort time Helsinki 5:51 PM UTC+02:00 Zeigt die aktuelle Zeit an einem Ort an
(Quelle: COM!-Magazin )

(Ursprung 6.8.2018, aktualisiert auf neuere Browserversionen 1.4.2022)

Inhalt

Kommentare

Suchmaschinen Browser Firefox Internet Web-Dienste Chrome Edge Internet & Sicherheit
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare