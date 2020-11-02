Anzeige
Anzeige
Anzeige
bodoky-florian.jpg
Florian Bodoky
2. Nov 2020
Lesedauer 2 Min.

Windows 10

Was tun, wenn die Uhrzeit am PC nicht stimmt?

Grundsätzlich ist die Windows-Uhr unten rechts im Infobereich ja recht zuverlässig. Dennoch hat sie manchmal ihre Macken. So kann sie repariert werden
© (Quelle: PCtipp.ch)

Die Uhrzeit wird generell mit einem Server abgeglichen. Die Einstellung kann aber schon mal streiken. Ein Trick für eine stets exakte Zeitanzeige ist es, sie mit einer Atomuhr abzugleichen. So funktioniert das:

  1. Drücken Sie die Tastenkombination Windowstaste+R, um den Ausführen-Dialog zu starten.
  2. Tippen Sie timedate.cpl ein und drücken Sie Enter.
  3. Wechseln Sie im neuen Fenster auf den Reiter Internetzeit und klicken Sie dort auf Einstellungen ändern.
  4. Setzen Sie im neuen Fenster ein Häkchen beim Punkt Mit einem Internetzeitserver synchronisieren.

  5. Beim Server tippen Sie folgende Parameter ein: ptbtime1.ptb.de
  6. Klicken Sie auf Jetzt aktualisieren, danach auf OK.
Beim angegebenen Server handelt es sich um jenen der Physikalisch Technischen Bundesanstalt in Braunschweig (Deutschland). Deren Zeitmessung weicht pro Jahr gemäss Tests höchstens um 25 Milliardstel Sekunden von der offiziellen Zeit ab. Natürlich gäbe es noch andere Serveralternativen.

 

Kommentare

Windows Windows & PC
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Vodafone sammelt eine Million alte Handys für den WWF
Vodafone und der WWF haben ihr gemeinsames Kampagnenziel erreicht: Insgesamt wurden eine Million ungenutzter Handys gesammelt. Für jedes Gerät spendete der Netzbetreiber ein britisches Pfund für die Projekte der Naturschutzorganisation.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare