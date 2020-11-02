Was tun, wenn die Uhrzeit am PC nicht stimmt?

Die Uhrzeit wird generell mit einem Server abgeglichen. Die Einstellung kann aber schon mal streiken. Ein Trick für eine stets exakte Zeitanzeige ist es, sie mit einer Atomuhr abzugleichen. So funktioniert das:

Drücken Sie die Tastenkombination Windowstaste+R, um den Ausführen-Dialog zu starten. Tippen Sie timedate.cpl ein und drücken Sie Enter. Wechseln Sie im neuen Fenster auf den Reiter Internetzeit und klicken Sie dort auf Einstellungen ändern. Setzen Sie im neuen Fenster ein Häkchen beim Punkt Mit einem Internetzeitserver synchronisieren. Beim Server tippen Sie folgende Parameter ein: ptbtime1.ptb.de Klicken Sie auf Jetzt aktualisieren, danach auf OK.

Beim angegebenen Server handelt es sich um jenen der Physikalisch Technischen Bundesanstalt in Braunschweig (Deutschland). Deren Zeitmessung weicht pro Jahr gemäss Tests höchstens um 25 Milliardstel Sekunden von der offiziellen Zeit ab. Natürlich gäbe es noch andere Serveralternativen.