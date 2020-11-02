2. Nov 2020
Lesedauer 2 Min.
Windows 10
Was tun, wenn die Uhrzeit am PC nicht stimmt?
Grundsätzlich ist die Windows-Uhr unten rechts im Infobereich ja recht zuverlässig. Dennoch hat sie manchmal ihre Macken. So kann sie repariert werden
Die Uhrzeit wird generell mit einem Server abgeglichen. Die Einstellung kann aber schon mal streiken. Ein Trick für eine stets exakte Zeitanzeige ist es, sie mit einer Atomuhr abzugleichen. So funktioniert das:
- Drücken Sie die Tastenkombination Windowstaste+R, um den Ausführen-Dialog zu starten.
- Tippen Sie timedate.cpl ein und drücken Sie Enter.
- Wechseln Sie im neuen Fenster auf den Reiter Internetzeit und klicken Sie dort auf Einstellungen ändern.
- Setzen Sie im neuen Fenster ein Häkchen beim Punkt Mit einem Internetzeitserver synchronisieren.
- Beim Server tippen Sie folgende Parameter ein: ptbtime1.ptb.de
- Klicken Sie auf Jetzt aktualisieren, danach auf OK.
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