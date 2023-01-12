Warum wird TuneIn nicht im Hintergrund abgespielt?

Bei Android-Geräten: Möglicherweise liegt es daran, dass der Bildschirm in den Ruhezustand wechselt, während TuneIn im Hintergrund läuft. In diesem Fall kann die Radiostreaming-App keine Musik übertragen. Bei Android-Smartphones können Geräte mit Android 6.0 oder höher davon betroffen sein.

Android

1. Öffnen Sie die Einstellungen Ihres Smartphones.

2. Gehen Sie zu Akku.

3. Ändern Sie den Energiesparmodus auf Jetzt Deaktivieren (Schieberegler).

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-11-Smartphone und der TuneIn-Version 30.6.5 durchgeführt.

Weitere Tipps zu TuneIn finden Sie in diesem PCtipp-Artikel.