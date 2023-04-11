Twint von A bis Z

Dafür bietet Twint eine besonders simple Variante an: einen Sticker, Bild 11. Sie bestellen einfach einen Sticker über die Twint-Webseite und platzieren diesen an Ihrem Verkaufspunkt. Kundinnen und Kunden scannen den Sticker und bezahlen so auf Ihr Twint-Konto ein, ohne dass Sie Telefonnummern austauschen müssen.

Bei den Stickern können Sie zwischen zwei Varianten wählen: QR-Code ohne Betrag oder QR-Code mit Betrag. Bei der Variante ohne Betrag müssen Kunden diesen selbst eingeben, was sich für Shops mit breitem Angebot lohnt. Sticker mit fixem Betrag füllen diesen automatisch ein, was den Vorgang beschleunigt. Das lohnt sich für Läden mit wenigen Produkten oder beispielsweise für Strassenmusiker, die ein paar wenige Artikel anbieten.

Neben den Stickern gibt es natürlich auch Lösungen für Terminals und Kassensysteme, die allerdings deutlich teurer und aufwendiger sind. Hier hat Twint keinen wirklichen Vorteil gegenüber anderen Bezahlsystemen, kann aber parallel dazu mit der gleichen Hardware angeboten werden. Extra für Twint Hardware anzuschaffen, lohnt sich eher nicht, allerdings können Sie bestehende Hardware problemlos mit Twint aufrüsten, sofern diese nicht allzu alt ist.

Bei Onlineshops und App-Shops lässt sich Twint einfach ins E-Commerce-Tool einbauen. Dabei werden die meisten grösseren und auch diverse kleinere E-Commerce-Lösungen unterstützt. Interessant ist das natürlich primär für Geschäfte mit Kundschaft in der Schweiz, da Twint vornehmlich hierzulande verwendet wird. Mit einer mobilen Lösung können Sie vergleichsweise einfach per Smartphone Zahlungen entgegennehmen.

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