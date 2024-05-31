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Claudia Maag
31. Mai 2024
Lesedauer 2 Min.

Android-Tipp

Typewise Keyboard: Hauptsprache ändern

Wer Typewise kostenlos nutzen möchte, kann zwar nicht mehrere Sprachen gleichzeitig verwenden, aber die Hauptsprache zwischenzeitlich ändern. So gehts.

Sie können in der Gratis-Version die Sprache ändern, nicht aber mehrere gleichzeitig nutzen (Pro-Feature)

© (Quelle: Screenshots/PCtipp.ch)

Sie können mit der Gratis-Version von Typewise Ihre Hauptsprache ändern. Wer mehrere Sprachen gleichzeitig verwenden will, muss die kostenpflichtige Pro-Version kaufen. Wer hingegen die Handy-Tastatur kostenlos nutzt, muss die Sprache jeweils manuell ändern. PCtipp zeigt, wie das geht.

  1. Öffnen Sie die Typewise-App auf Ihrem Smartphone.
  2. Tippen Sie, falls nötig, auf das Home-Symbol und scrollen Sie ein wenig nach unten.
  3. Unter Allgemein tippen Sie auf Sprachen.
  4. Tippen Sie auf Weitere hinzufügen. In unserem Beispiel wählen wir Englisch (UK).
  5. Tippen Sie dann auf OK.
  6. Nun sehen Sie Werbung für die Pro-Version. Ignorieren Sie dies und scrollen Sie nach unten. Tippen Sie auf Nein, alles in Ordnung.
  7. Im nun erscheinenden Pop-up-Fenster werden Sie gefragt, ob Sie die Hauptsprache ändern möchten. Tippen Sie auf Sprache wechseln. Die Sprache wird nun, in unserem Beispiel, von Deutsch (CH) auf Englisch (UK) geändert.
  8. Um wieder auf Deutsch zu wechseln, wiederholen Sie die Schritte 1–7. Dies ist leider noch ein wenig umständlich und wird hoffentlich bald vereinfacht.

Hinweis: Dies wurde mit einem Samsung-One-Ui-5.1.1-Gerät und der Typewise-Version 4.0.81 durchgeführt.

(Ursprung April 2021, aktualisiert am 09.08.2023)

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